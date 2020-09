Encuentro Solidario es partido en el estado

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- En virtud de que a nivel nacional se otorgó el registro al Partido Encuentro Solidario lo que le da reconocimiento en la entidad como nuevo instituto político, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) aprobó la redistribución del financiamiento público para los partidos políticos, por lo que los ya registrados recibirán menos recurso para el cierre del año.

En sesión del Consejo General del IEEG, se aprobó que el nuevo partido político recibirá un millón 40 mil 634 pesos, de los cuales 976 mil 548 pesos serán para actividades ordinarias permanentes y el resto para actividades específicas correspondientes al periodo del 5 de septiembre al 31 de diciembre de este año.

Mauricio Guzmán Yáñez, presidente del IEEG recordó que el monto de financiamiento público para los partidos políticos aprobado para este año era de 155 millones 991 mil 217 pesos, del total 151 millones 447 mil 784 pesos corresponden al financiamiento para actividades ordinarias permanentes y 4 millones 543 mil 433 para actividades específicas como entidades de interés público.

Por lo que el monto total a distribuir para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre es de 50 millones 482 mil 594 pesos.

Previo a la votación del acuerdo, el cual fue aprobado por unanimidad, el representante del PRI, Carlos Torres dijo que esta redistribución del financiamiento público a los partidos políticos iba en menoscabo de lo contemplado por los institutos políticos dentro de su patrimonio, por lo que consideró que el recurso al Partido Encuentro Solidario debía entregarse a partir del próximo año.

“Esto es, los partidos tienen su planeación, sus proyecciones, no lo hacen por un mes, ni trimestral sino por un año, como se hacen todos los presupuestos y toda la planeación (…) a mi me parece que el hecho de que ahora a partir del 5 de septiembre un nuevo partido venga y modifique todo, me parece que jurídicamente no es sustentable”, señaló.

No obstante, el consejero electoral Santiago López Acosta y el presidente del IEEG coincidieron en que la ley establece que se le debe otorgar financiamiento público a los partidos a partir de que son reconocidos ante la autoridad electoral.

Modifican descuentos a Morena y Nueva Alianza

La redistribución del financiamiento público modificó a su vez los descuentos por concepto de multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) al partido Morena tras haberse encontrado irregularidades encontradas en el dictamen de las revisiones a los informes anuales de gastos del 2018.

Por otra parte, en la sesión del IEEG se reiteró que el financiamiento privado de militantes y simpatizantes que recibirán los partidos no deberá exceder los 24 millones de pesos.