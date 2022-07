El presidente López Obrador mantuvo un tono positivo con el encuentro con Joe Biden y elogió a la Vicepresidenta Kamala Harris

Redacción

Ciudad de México .- Durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador señaló que su encuentro con Joe Biden en la Casa Blanca fue “favorable y bueno” para ambos países.

El mandatario destacó que el presidente de Estados Unidos acordó incrementar “considerablemente” las visas de trabajo temporales para migrantes.

Tras el encuentro entre los dos mandatarios se llevaron a cabo varios acuerdos y ambos países se comprometieron a continuar con los patrullajes conjuntos para México y Guatemala para ir tras los contrabandistas de personas en su frontera compartida. Por otra parte, el gobierno de Biden vio ‘con buenos ojos’ el que México destine fondos a la frontera.

Por si no lo viste: AMLO apuesta al combustible y eliminación de aranceles en propuesta a Biden

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló frente a la prensa donde resaltó que los estadounidenses que viajan a México para comprar gasolina más barata. Además, arremetió contra los conservadores, y dijo que Estados Unidos y México deberían rechazar el statu quo en la frontera.

Foto: Especial

Aunado a ello, resaltó que Estados Unidos y México deberían cerrar filas para ayudarse mutuamente en medio de la elevada inflación y de los desafíos fronterizos

Aunque en ocasiones anteriores no se ha abstenido de criticar a Estados Unidos, López Obrador mantuvo un tono positivo con el encuentro con Joe Biden y elogió a la Vicepresidenta Kamala Harris.

Preparan inversiones para México

López Obrador aseguró que, en su gira por Washington, tanto empresarios mexicanos y estadounidenses se comprometieron a invertir, principalmente en el sector energético, 40 mil millones de dólares hasta que termine su gobierno en 2024.

No te pierdas: Acuerdos entre AMLO y Biden no son para frenar la migración; México no invertirá en muro

El mandatario dijo que la inversión se concentrará en plantas de fertilizantes, gasoductos y proyectos de extracción de petróleo crudo en asociación con Pemex. Además, dijo que el Campo Zama tiene una capacidad de producir más de 150 mil barriles diarios de petróleo.

Lee también: