México.-Hoy nos despertamos con la historia de Juan y Luis contada en un hilo de Twitter y que seguramente hizo llorar a más de uno. Además, los usuarios están haciendo su magia intentando encontrar a uno de los protagonistas de este relato.

El usuario @pinchehaneke contó a sus seguidores que cuando estaba en preparatoria, recibía cartas de una personas (que creía que se trataba de una mujer), que le decía que le gustaba pero temía decírselo en persona.

En una ocasión, sus amigas lo convencieron de responder una en la que le pidieron al remitente que se conocieran durante un receso detrás de un salón en la escuela. Al llegar el momento del encuentro, vio a un chico que todos lo conocían por ser gay; eso lo asustó.

“Me sentí descubierto, atacado, señalado, en ese momento no pude ver lo inocente de aquel acto”. “… le dije a su amiga “gracias pero yo no soy así“, y me retiré“, contó.

Ese día, compañeros de Juan vieron llorar a Luis. “Ese día yo solo quería desaparecer porque no me podía permitir llorar”, explica.

Años después, aceptó que le habría gustado que fueran amigos, y decirle cosas que no se había atrevido como que votó por él cuando se postuló a Reina de la Primavera.

“La imagen tuya bailando sin camisa las rolas de shakira en la explanada visitó mi cama varias veces. Y Luis, giardé tus cartas por mucho tiempo, fue mutuo pero no estaba listo“

Un día en la prepa recibí una carta, asumí era de una morra, me decía que le gustaba pero que le daba miedo decírmelo en persona, luego de esa recibí un par más, mis amigas amaban leerlas, les parecía lo más romántico del mundo, yo sentía más que nada curiosidad. — 𝔍𝔲𝔞𝔫 𝔏𝔦𝔪𝔬𝔦𝔫𝔢 (@pinchehaneke) August 6, 2021

