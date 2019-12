Encuentran presunta fosa con cadáveres en Irapuato

Durante la revisión al inmueble ubicado en el callejón de Hacienda, del Ejido de San Antonio El Rico se hizo el descubrimiento; de manera extraoficial se dijo que se habla de 16 cuerpos

Redacción

Irapuato.- En la comunidad de San Antonio El Rico fue localizada una fosa clandestina con al menos 16 cuerpos en malas condiciones.

El hallazgo, al parecer se dio el jueves pasado cuando elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron una revisión a un inmueble, el cual presumen se trata de una ‘casa de seguridad’ en la que se reunen grupos delincuenciales de tres municipios del estado.

Durante la revisión al inmueble ubicado en el callejón de Hacienda, del Ejido de San Antonio El Rico fue localizada una fosa, en donde fueron ubicados varios cuerpos.

Según se dio a conocer de manera extraoficial, fueron localizados 16 cuerpos, de los que se desconocen mayores características sobre el motivo y la forma en que murieron.

El operativo de llevó a cabo de forma hermética, que incluso en los partes oficiales de las diferentes dependencias que participaron no dieron cuenta de esta situación.

Los cuerpos se encuentran en el Servicio Médico Forense (Semefo) en donde se realizan la necropsia correspondiente para poder identificar los cuerpos y poder iniciar una investigación al respecto.

Al respecto, tanto el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez como el secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Alberto Cortes dijeron no conocer ni tener datos sobre ese hecho, incluso el presidente municipal dijo que preguntaría para saber qué pasó.

Pedro Alberto, por su parte, argumentó que la corporación no tiene conocimiento, pues en caso de que fuera cierto, estuvo a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y éstos no informan de todo a la Policía Municipal, por lo que aseguró no tener datos al respecto.

Comentarios

Comentarios