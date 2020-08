Encuentran carne de delfín en atún enlatado

Redacción

México.- Investigadores de la UNAM encontraron carne de delfín en latas de atún de marcas comerciales analizadas en laboratorio.

La investigación fue realizada por la Facultad de Estudios Superiores (FES) plantel Cuautitlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con el objetivo de determinar si el atún comercializado en agua o en aceite contenía alguna especie distinta al atún.

Con base en un los análisis de extracción y purificación del ADN y de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR por sus siglas en inglés), los ingenieros en alimentos, Karla Vanessa Hernández Herbert y José Francisco Montiel Sosa, concluyeron que tres de las 15 muestras de atún que verificaron, se encontraron con restos de carne de delfín.

La investigadora advirtió que lo anterior se trata de un fraude alimentario al evidenciar que los restos de delfín no corresponden al etiquetado del atún comercializado; “aunque la ingesta de delfín no representa un riesgo para la salud, la adición fraudulenta de sustancias que no son auténticas y el engaño al consumidor son inaceptables”, sentenció Herbert.

El delfín es una especie sujeta a protección especial de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 059.

La investigación no reveló los nombres de las muestras identificadas por contener la carne de delfín.

