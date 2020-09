Encuentran a un ejecutado en un camino comunitario en San José Iturbide

Redacción

San José Iturbide.- El cuerpo de un hombre fue encontrado muerto en el en el antiguo camino qué conecta a las comunidades de El Arbolito y Ojo de Diego, pertenecientes a este municipio, presentaba heridas de arma de fuego.

Según reportes oficiales indican que el hallazgo fue reportado al Sistema de Emergencias 911, por distintas personas que pasaban por el lugar, solicitando la presencia de elementos de Policiacos, puesto que el cuerpo se encontraba a mitad de dicho camino de empedrado boca arriba.

Subsiguientemente al lugar arribaron unidades de emergencia de la Cruz Roja corroborando el reporte y encontrando el cuerpo de un joven de aproximadamente 25 años de edad, sin signos vitales, asimismo, presentando por lo menos dos impactos de arma de arma de fuego.

Elementos de la Secretaria de Seguridad Publica procedieron al acordonamiento y aseguramiento del lugar, el cuerpo del occiso fue encontrado a un costado del camino y con por lo menos dos casquillos percutidos de arma corta.

Posteriormente personal de la Fiscalía General del Estado, como de la Agencia de Investigación en Criminalística también arribaron al lugar de los hechos, iniciando con las diligencias corresp0ndientes para tratar de esclarecer la mecánica de los hechos.

Cabe hacer mención, que hasta el momento el cuerpo no ha sido identificado, trascendiendo que la persona ultimada no es originaria del municipio, sin embargo, esta teoría no ha sido confirmada o negada por las autoridades competentes.

Finalmente por orden de la Fiscalía General de Estado, el cuerpo fue levantado por el Servicio Médico Forense (Semefo), siendo trasladado a las instalaciones de esta dependencia donde se le practicará la necropsia que por ley corresponde.

