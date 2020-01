Encuentra 800 mil pesos dentro de un sillón que compró usado

Redacción

Torreón.- Esta historia comienza cuando el dueño de una cancha de futbol se cansó de que estuvieran robando dentro del establecimiento ante la indiferencia de los elementos policiacos del lugar, por ello decidió tomar una medida algo extraña.

Resulta que fuera del negocio llamado ‘Victoria Soccer’ puede leerse el siguiente mensaje: “Estimado señor ladrón: ya van 4 veces que te metes a robar en mi negocio en 4 meses. Yo sé que no vas a cambiar tus costumbres; pero solo te pido que no tumbes la puerta, me sale más cara la reparación de los daños que causas que lo que te robas. Mejor déjame una nota para dejarte tus bebidas y tus botanas afuera del local para que batalles menos. Al fin la Policía de Torreón no hace su trabajo. Tú lo sabes”.

El propietario hizo esto cansado de que tomara las medidas que tomara no impedía que este hombre robara continuamente el establecimiento. Incluso comenta que todos estos robos comenzaron a ocurrir después de que no decidiera pagar la cuota de seguridad.

La foto salió en las redes, aunque el alcalde dijo que el texto es ‘una vacilada’ pues comenta que se le invitó a hacer la denuncia personalmente cosa que no quiso hacer.

G.R