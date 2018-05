Encabezan mujeres 27.35% de hogares guanajuatenses

Las entidades con mayor presencia de jefatura femenina son Sonora, Ciudad de México y Tlaxcala

León.- En el estado de Guanajuato, 27.3% de los hogares cuenta con jefatura femenina, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares 2017 que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sin embargo, las entidades con mayor presencia de jefatura femenina son Sonora, Ciudad de México y Tlaxcala, con 36.1%, 35.3% y 32.3%, respectivamente, y los que menor porcentaje presentan son Aguascalientes (22.5%), Zacatecas (22.4%) y Nuevo León (21.5%).

Asimismo, los hogares con jefatura femenina ascendieron a 28.5% en el país, mientras que en 2014 la proporción era de 27.2%.

De acuerdo con la relación de parentesco, 89 de cada 100 hogares son familiares -constituidos por personas en las que al menos una tuvo algún parentesco con el jefe del hogar-, mientras que 11 de cada 100 son no familiares, donde ningún integrante del hogar tenía parentesco con el jefe del hogar.

Crece depresión

De las personas de siete y más años de edad, 56.5 millones sintieron preocupación y nerviosismo y 33.3 millones experimentaron depresión, mientras que en 2015 la información que se captó en referencia a estos sentimientos a nivel nacional fue de 27.7%, con los más altos niveles en Michoacán (49.6%), Tlaxcala (44.3%) y Durango (44.2%), y los más bajos en Guanajuato (10.4%), Sinaloa (9.6%) y Aguascalientes (8.8%).

Por último, de los 24.9 millones (41.7%) de personas de tres a 30 años de edad que no asisten a la escuela, el 35.5% indicó no acudir porque considera que ya logró su meta educativa o porque no quiso o no le gustó estudiar, 33.1% no estudia por falta de dinero o por tener que trabajar; 13.7% dejó de estudiar por matrimonio o unión, embarazo o el nacimiento de un hijo, y 17.6% por problemas de salud, personales o académicos, o bien porque no había escuela.

La ENH 2017 estimó un total de 34.1 millones de hogares en el país, donde residen de manera permanente 123.6 millones de personas. Con respecto a la edición 2014, se presentó un aumento de 2.7 millones de hogares y de 3.8 millones de personas.

