Encabeza Omar ‘Goyo’ Mendoza intención del voto en Pénjamo

Staff Correo / TAG Research

Pénjamo.- Si los penjamenses tuvieran que elegir hoy al próximo alcalde, el ganador sería el abanderado del PAN, Omar Gregorio ‘Goyo’ Mendoza, mientras la segunda posición la disputarían los candidatos del PRI y Morena.

Así lo arrojó el más reciente estudio de opinión que elaboró la agencia TAG Research en este municipio de 155 mil habitantes según, localizado en los límites con Michoacán y Jalisco, al sur del estado.

De acuerdo con las tendencias a un mes de que se efectúen los comicios, “Goyo” Mendoza actualmente reúne el 34.5% de la intención de voto, más del doble que los abanderados del PRI y Morena, que alcanzan el 14.7% y 13.0%, respectivamente.

El estudio reveló que el candidato panista muestra mayor aceptación entre mujeres que con hombres, de igual manera se fortalece entre los votantes de 20 a 49 años.

Los candidatos que la población identifica más fácil son a Gregorio ‘Goyo’ Mendoza (PAN), Pedro Chávez Arredondo (PRI) y Alejandro Flores ‘El Puma’ (PVEM).

El actual gobierno municipal muestra un nivel alto de desaprobación, particularmente en el sector rural y por los mayores de 50 años. Sólo cuatro de cada diez ciudadanos entrevistados no lograron recordar alguna obra o acción de la actual administración.

Entre los penjamenses se observa preocupación la inseguridad y el mal desempeño del gobierno, aunque también por temas como la pavimentación y generación de empleos.

Vitrina metodológica

Fecha del levantamiento: 29 de abril al 2 de mayo del 2021

Población objetivo: Mexicanos mayores de 18 años con residencia electoral en el municipio de Pénjamo y con credencial de votar vigente al momento de la entrevista.

Tamaño de la muestra: 600 entrevistas en vivienda.

Fraseo exacto: El fraseo exacto utilizado para cada pregunta fue cómo se reporta e informa en el presente documento. Para la pregunta referente a intención de voto se utilizó una boleta electoral impresa a color en hoja de papel tamaño carta la cual incluyó el logotipo de varios partidos y en el orden en el que aparecerían en la boleta del 2021. Dicha hoja de papel mantuvo la leyenda “boleta simulada” y se le preguntó al entrevistado: “Si hoy fuera la elección a Presidente Municipal ¿por cuál de estos candidatos o partidos votaría?”

Tasa de rechazo a la entrevista: 33.99% de las personas abordadas declinaron a contestar la encuesta o la suspendieron. La tasa de rechazo se calculó de la siguiente manera: Tasa de rechazo = (R + S) / (E + R + S). En donde R significa “Rechazos de personas elegibles”, S significa “Suspensiones”, E significa “Entrevistas efectivas”. La cantidad de rechazos de personas elegibles fue de 260 personas y la cantidad de abandonos fue de 49 casos.

Frecuencia de la no respuesta: La frecuencia de no respuesta para la pregunta “Si hoy fuera la elección a Presidente Municipal de Pénjamo ¿por cuál de estos partidos votaría?” fue de 18.35% e incluye las menciones de a) Ninguno, b) No sabe y c) anularé mi voto. En todos los casos casos se presenta la no respuesta como parte de los resultados de preferencia bruta, para la preferencia efectiva se eliminó la no respuesta y se recalcularon las preferencias.

Forma de procesamiento de resultados: Las estimaciones que se presentan son resultados ponderados. Para los factores de expansión, se consideró el sexo y los 12 grupos de edad que reporta el INE en su listado nominal actualizado al 2 de abril del 2021

Calidad de la estimación: El diseño de la muestra garantiza que en las estimaciones generales al menos en 95 de cada 100 veces, el error no sobrepasa el +/- 4.00%. El lector de este documento debe considerar que además del error muestral, pueden existir otros ocasionados por el fraseo de las preguntas, el entendimiento de la pregunta por parte del entrevistado, además de otras incidencias en el trabajo de campo.

Diseño y selección de muestra: El tipo de muestreo es probabilístico y polietápico. Se utilizó como marco de muestreo el listado de secciones electorales registrado en el INE con corte al 9 de octubre del 2020, para la muestra se seleccionaron de manera aleatoria 20 secciones electorales (urbanas y rurales) en el municipio de Pénjamo. En cada sección se tomaron manzanas (o grupo de viviendas en área rural), en cada manzana viviendas y en cada vivienda se seleccionó aleatoriamente a un ciudadano al cual se le aplicó la entrevista. La cantidad de entrevistas en cada sección fue establecida de manera proporcional al listado nominal.

Recolección de datos: Las entrevistas fueron realizadas cara a cara en viviendas particulares utilizando un cuestionario semi estructurado previamente cargado en una Tablet. Dichas entrevistas fueron realizadas por 10 entrevistadores que fueron monitoreados por 2 supervisores y 1 coordinador de campo.

Empresa que llevó a cabo la encuesta o sondeo: Tag Research, agencia de investigación asociada a la AMAI (Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados) la cual es una empresa dedicada en su totalidad a la opinión pública e investigación de mercados. Razón social Tag Strategy Partners S.C. ubicada en Av,. Presidente Masaryk 61 interior 502, Col. Chapultepec Morales, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11570. “www.tag-research.com.mx”