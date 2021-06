En vivo, Yeidckol Polevnsy comete error e invita a votar por Movimiento Ciudadano en lugar de Morena

Redacción

Ciudad de México.- La delegada de Morena en Jalisco, Yeidckol Polevnsy, cometió un error en un programa en vivo donde la estaban entrevistando, en el cual invitó a votar por Movimiento Ciudadano en lugar de su partido.

Este error no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales, quienes inmediatamente comenzaron a mandar mensajes de burla. Incluso, la equivocación causó la risa de los conductores del programa.

“Que vayan todos a votar y que no desperdicien su voto, que se lo den a Movimiento Ciuda… a Movimiento Ciudadano, no, no, no”, comentó la delegada mientras los conductores se reían de su equivocación y ella intentaba corregir lo sucedido.

La también exsecretaria general de Morena, se registró como precandidata de Morena a una diputación federal por la vía plurinominal mediante un representante legal para representar la Quinta Circunscripción electoral perteneciente a Estado de México.

EZM