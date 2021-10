Cuca Domínguez

Salamanca.- Guillermo García Flores, quien fungirá como secretario del Ayuntamiento en la próxima administración municipal, informó que todo está listo para que este 10 de octubre el alcalde electo César Prieto Gallardo asuma la presidencia. Para ello se mantiene un acercamiento con los funcionarios de la actual administración municipal.

Dijo que la encomienda que se tiene son los principios del partido: “no mentir, no robar, no traicionar, ser honesto con la gente, ser humilde con la gente, recibir a todos y tratar de darles solución lo más pronto posible para poder dar resultados inmediatamente en esta administración que entra.

Recordó que los nuevos cargos que asumirán son prestados y destacó que se realizará una evaluación constante: “si no tenemos resultados, nos vamos a ir, aquí no hay amistades, no hay compromisos, el único compromiso es con la ciudadanía y eso siempre lo ha dicho el alcalde”, precisó.

García Flores destacó que el alcalde electo, César Prieto Gallardo, ya tiene integrado su gabinete, y por ello se están dando estos recorridos por todas las dependencias, para conocer a las personas que trabajan y las labores que están desempeñando.

“En este momento se tiene el proceso de entrega recepción un tanto atropellada por la emergencia que se tiene en la ciudad por el tema del agua, pero no se ha detenido el proceso. Ayer estuvimos en el DIF, tuvimos la oportunidad de conocer las instalaciones, los trabajos que se han venido realizando durante esta administración. Al final hemos tenido apertura, se nos entregado documento, información que nos servirá al momento que se tome la posesión formal el 10 de octubre, hasta este momento no ha habido ningún problema la Ley marca sus términos y el 10 de octubre se iniciarán las entregas formales con el personal de la contraloría y con el personal que se designe por parte del alcalde”, señaló.

Destacó que el gobierno de Prieto Gallardo tendrá la presidencia municipal abierta y que los ciudadanos serán escuchados para atender sus necesidades: “porque siempre habrá áreas de oportunidad que se atenderán porque en esta administración tiene la encomienda de atender a toda la población”, destacó.