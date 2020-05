En primeros días de mayo, Guanajuato se mantiene a la cabeza en los homicidios

Nancy Venegas

Irapuato.- Contribuyentes del Sistema de Administración Tributaria (SAT), se quejaron porque desde hace más de un mes la página de Internet del organismo está saturada, en la línea telefónica gratuita 01-800 no responden y tampoco se agendan citas en las oficinas locales.

“Desde el primero de abril que intenté presentar la declaración anual de impuestos fue una bronca, la página estaba saturada, no dejaba enviar el documento”, platicó un contribuyente irapuatense.

Después de varias horas de intentar realizar el trámite a través de la plataforma digital del SAT, finalmente pudo cumplir con la obligación. Días después recibió la notificación en su correo electrónico que el SAT, le reembolsaría 2 mil pesos de saldo a favor en la cuenta bancaria que registró en el sistema.

Pero hasta este martes pasado, no había recibido el dinero.

“Pasaron las “vacaciones de Semana Santa”, no pasó nada, entendí y comprendí que somos muchos los que estamos realizando trámites, tuve paciencia, pero quise realizar otra vez el trámite por Internet y nada, la página del SAT sigue saturada, no deja hacer trámites, marqué en varias ocasiones al 01-800 del Sistema y tampoco contestan, entonces intenté agendar una cita para acudir a las oficinas de Irapuato y no se puede hacer… Lo que más molesta es que el propio SAT promueve que hagamos todos los trámites vía Internet, en su página o que nos atenderán por otros medios y en ninguna de las vías hay atención”, platicó el contribuyente.

