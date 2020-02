En playa de Sinaloa lobo marino lleva tres días herido, Profepa se desatiende del caso

Redacción

Sinaloa.- En las redes sociales han estado subiéndose imágenes en las que se puede ver a un lobo marino con una herida en el tórax y abdomen, este ejemplar ha sido visto en la playa de Nuevo Altata, Navolato. Ya van tres días y parece que nadie ha ido al rescate de este pobre animal, los usuarios exigen a la Profepa que actúe rápido.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha dicho que no pueden ir debido a que no tienen gasolina supuestamente para atender el reporte. También supuestamente comentan que ya acudieron dos veces pero que el ejemplar no se ha dejado agarrar.

La gente está cada vez más preocupada pues de no atender a este lobo marino podría morir. Esta especie está bajo la categoría de riesgo como sujeta a protección especial.

Reportan la presencia de un lobo marino, al parecer herido, en Nuevo Altata, Navolato, Sinaloa. El reporte indica que el animal está ahí desde el jueves y que ya fue reportado a @PROFEPA_Mx En la delegación de esa dependencia informaron que fueron dos veces y no se dejó atrapar pic.twitter.com/DLbMPKADXV — @SonPlayas (@sonplayas) February 8, 2020

G.R