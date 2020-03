En León ‘pierden la garra’: temen lesiones a su regreso

Redacción

León.- Han pasado casi dos semanas de que se cancelaron las actividades en el fútbol mexicano y aun no se vislumbra una reanudación.

Esta situación comienza a preocupar y ocupar a los entrenadores de cada club. En el caso de León, el preparador físico Luis Martínez, asegura que los ‘esmeraldas’ perderían hasta un 70 por ciento de su nivel, situación que provocaría múltiples lesiones a su regreso.

En entrevista para Marca Claro, Martínez explicó que los jugadores verdiblancos, así como en otros equipos, se fueron a casa con un plan de entrenamiento, sin embargo, los ejercicios y condiciones de cada elemento no son suficientes para mantenerse a tono.

“Es evidente que se va a perder, a final de cuentas no solamente hacemos pesas en los entrenamientos diarios, involucras todo, el correr contra tu compañero, acelerar y desacelerar que eso se hace totalmente en el campo, entonces es evidente que se va a perder, pero hay que intentar que se cuiden muy bien de alimentación, que estén atentos a todas las recomendaciones que les estoy haciendo (…) al final de cuentas ellos son los beneficiados”, señaló el preparador.

Martínez confía en la disciplina de sus jugadores e incluso los asesora de manera personal, sin embargo, estima que estarían regresando por debajo del 50 por ciento de su nivel por la falta de trabajo en las canchas.

“Yo creo que van a estar regresando al 30 o 40, y no porque no lo estén haciendo (entrenando en casa), sino porque las situaciones que el futbolista hace en el día a día y que necesita, no te las da nada, mas que el jugar, participar, competir con y sin la pelota, el alta intensidad. Todo lo que yo te pueda decir no lo puedes sustituir con otra situación que no sea futbol”, comentó.

Regresar al mejor nivel a los elementos y evitar las lesión son las dos principales preocupaciones del preparador físico, lo único que le da un poco de alivio es que todos los equipos vivirán la misma situación; será cuestión de los entrenadores técnicos manejar sus alineaciones en lo que probablemente sea un regreso con dobles jornadas.

