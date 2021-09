Luz Elena Escobar

León.- Actualmente el Gobierno Municipal tiene registrada la existencia de 113 asentamientos irregulares; las cuales carecen de servicios públicos y que por norma el gobierno no puede invertir económicamente para suministrar los servicios al estar en la irregularidad, así lo informó Amador Rodríguez Ramírez, director del Instituto Municipal de la Vivienda de León (IMUVI).

“Un asentamiento irregular sigue siendo un solo predio, una parcela que sigue siendo propiedad de un particular. Al ser recursos públicos es imposible hacer la introducción de servicios de cualquier tipo sobre terrenos que no son públicos. Por ejemplo, vemos calles, pero no son vialidades de propiedad municipal, estamos sobre un terreno de un particular”.

El director del IMUVI aseguró que el llevar los servicios a los asentamientos irregulares no es por falta de recursos, sino es un tema por la titularidad de la tierra.

“Cada asentamiento tiene su propia complejidad. Hay zonas donde la problemática es un tema técnico ya sea que el asentamiento esta sobre cauces de arroyos, con peligro de laderas o en ductos de PEMEX, o temas jurídico donde falta el consentimiento del titular o del fraccionador, o disputas de la propiedad, hay asentamientos donde no se alcanza el mínimo de consolidación que es del 30% de lotes habitados”.

Amador Rodríguez dijo que durante las dos administraciones de Héctor López Santillana, se logró la regularización de 33 asentamientos, de los cuales el 40% son se ubican en la zona de Ampliación San Francisco.

Mencionó que de estas 33 colonias reguladas se han entregado 4 mil escrituras públicas, que tiene un costo accesible de 4 mil pesos en apoyo a los ciudadanos, pues el costo regular por el trámite de escrituras es de 10 mil pesos.

