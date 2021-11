Luz Zárate

Celaya.- La vacunación contra la Covid-19 la llevaron hasta el Panteón Municipal Norte a donde se destinaron 100 dosis del biológico Sputnik V, sin embargo la demanda por vacunarse fue regular, pues muchos de los visitantes a los camposantos aseguraban que ya se vacunaron en jornadas pasadas.

En las largas filas de personas que esperaban su turno para poder ingresar al panteón, así como los que estaban en la verbena popular que se hizo en el exterior del Panteón Municipal Norte, el personal del Ejército se acercaba e invitaba a la gente a vacunarse, hasta les ofrecían que si no traían a la mano su folio, no se preocuparan pues los Servidores de la Nación los apoyarían con el papeleo.

Aunque las dosis para ese punto era de 100, hasta las 14:00 horas se habían vacunado a alrededor de 32 personas.

Los brigadistas manifestaron que es menor la demanda porque ya se ha cubierto a gran cantidad de la población.

“Vine a limpiar y barrer la tumba de mi papá, y ahorita se acercaron a decirme que me vacune y que no hay gente y pues aproveché. Como no había tenido tiempo de venir voy a aprovechar de una vez”, dijo Guadalupe Martínez.

Aprovechando la alta afluencia de personas durante esta festividad de Día de Muertos, la Secretaría de Salud y las Brigadas Correcaminos llevaron la vacuna anticovid hasta el exterior de los panteones, donde este día 2 de noviembre se congregaron miles de personas.

Los que se vacunaron contaron que no habían acudido a vacunarse por falta de tiempo, porque no les habían dado permiso en su trabajo, porque no estaban convencidos de inmunizarse o porque les quedaban lejos los puntos de vacunación, por lo que al ver que ahí había dosis suficientes y no había filas de espera, aprovecharon la oportunidad.

Cabe recordar que para la presente jornada de vacunación para jóvenes mayores de 18 años y personas rezagadas, a Celaya se destinaron 160 mil 600 vacunas de la farmacéutica Sputnik V.

La jornada comenzó el viernes 15 de octubre, con 160 mil 600 vacunas que se destinaron a Celaya pero se tuvieron que mandar 60 mil a Irapuato y Silao, luego de la falta de demanda y que no se acababan en este municipio.

Y debido a que aún hay vacunas, se ha acudido a llevar la vacuna anticovid a mercados, tianguis, plazas públicas, centros de salud de las colonias y ahora a festividades donde hay gran presencia de personas. En todos estos puntos sí han asistido personas rezagadas que no han recibido una primera dosis del biológico.

