“Urge el regreso a clases, urge que nuestros jóvenes socialicen, que los niños… ya les da miedo ir a la escuela porque otra vez se volvieron a retraer con los papás solamente y hay que seguir trabajando para este regreso a clases, que sea seguro pero ya es necesario el regreso presencial” Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador de Guanajuato

Es tiempo de resolución de impugnaciones electorales en el que el árbitro es el malo de la película para todos los partidos políticos y en donde la congruencia no es la divisa de esta coyuntura.

El presidente Andrés Manuel López Obrador que trae de cliente al Instituto Nacional de Elecciones por la multa a Movimiento Ciudadano por no incluir en los gastos de campaña, el reporte de mensajes a su favor de su esposa Mariana Rodríguez, influencer en Instagram, registrada como tal ante el SAT.

Mientras el presidente hace víctima a Samuel García del árbitro electoral, el dirigente de Morena Mario Delgado cuestiona la diferente vara con la que el INE midió los castigos a MC (una multa de 55 millones de pesos) por los mensajes no reportados de la esposa de García y el castigo a Morena con la negación de la candidatura a Felix Salgado Macedonio en Guerrero,

Pero Morena no dice nada de los excesos de su aliado, el partido Verde que también fue multado por la contratación indebida de influencers en plena veda electoral para hacer campaña a su favor.

En Guanajuato, mientras tanto, también hace aire porque el perdedor de la elección en San Miguel de Allende Luis Alberto Villarreal despotricó contra la decisión del INE de rechazar su impugnación por el presunto exceso de los gastos de campaña de Mauricio Trejo, el alcalde electo.

Es normal que el árbitro no quede bien con ninguno de los contendientes. Que todos se quejen de él y que nadie quede conforme pero cada uno de estos casos nos muestra también los nuevos flancos de acción del árbitro y lo difícil que quedar bien con todos los interesados.

Porque sus acciones sientan precedentes. Y si a Morena le tumbaron un candidato por omisiones y errores en el reporte de campaña, es lógico que desde el morenismo se quejen porque no hicieron lo mismo con el de MC aunque luego el presidente, sorprendentemente defienda a García.

En tiempos de redes sociales, suena lógica la sanción al partido Verde, (tan proclive a violar la ley en las últimas campañas primero como aliado del PRI y ahora de Morena) por las figuras públicas con miles de seguidores que se manifestaron a su favor en veda electoral.

La sanción a Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García sentará precedente para futuras elecciones. Las multas tratan de inhibir conductas pero luego los partidos, solo le dan la vuelta e inventan la trampa.

En algunos aspectos, el INE parece sobrerregular y en otras parece muy laxo. Desde Palacio Nacional y del partido que gobierna se mantiene la embestida hacia el árbitro electoral. Y claro, en MC están las quejas por la violación al derecho de manifestar las ideas. Un asunto que dará mucho de qué hablar. El árbitro nunca podrá quedar bien con todos.

Mesurado, sabedor de que no tiene ningún caso enredarse en un pleito callejero con el alcalde con licencia Luis Alberro Villarreal, el electo de San Miguel de Allende Mauricio Trejo reaccionó con mesura luego que los cuestionamientos duros del panista un día antes en Twitter.

“A partir del 6 de junio, los sanmiguelenses decidieron quién no quería que los gobernara y decidieron con quién quieren que trabajemos intensamente para regresar a San Miguel a los buenos tiempos. Que no te quepa duda que no les voy a fallar. Yo ya doy vuelta a la página electoral”, dijo Trejo Pureco en un mensaje en su página de Facebook.

MARTÍN ORTIZ Y TORRES GRACIANO: REBELDES Y DELFINES QUE NO PUDIERON SER

Prácticamente todos los partidos políticos han aprendido que la democracia es un lujo muy caro y un riesgo que no merece ser corrido para la estabilidad de su partido.

Y como en todo, hay ganadores y perdedores. Quienes sueñan con ser los abanderados del líder de partido de facto en turno y quienes aun siéndolo, se quedan chiflando en la loma.

Es el caso de Fernando Torres Graciano quien intentó ser el candidato a la gubernatura en 2018 y de Martín Ortiz García quien quiso ser candidato a alcalde en 2015.

Ambos, creyeron que tenían el camino pavimentado para ser los abanderados de PAN y PRI respectivamente porque el primero había sido dirigente estatal azul de 2005 a 2011 y había colaborado para que Miguel Márquez fuera el candidato del oficialismo azul.

Y el segundo, se había sacrificado en 2011 de ser candidato a la alcaldía para ceder el paso a Bárbara Botello y tenía la cercanía y bendición de la alcaldesa que destronó al PAN en León.

Y hace exactamente una década Fernando Torres armaba tremendo fiestón en plena algarabía porque iba rumbo al senado, antesala soñada de la gubernatura. Y hace 7 años, Ortiz García, siendo secretario del Ayuntamiento era agasajado por cientos de personas y bendecido por la entonces alcaldesa Bárbara Botello.

Entre los presentes, para celebrar a Torres Graciano, el entonces senador Humberto Andrade Quesada, las entonces diputadas diputadas federales Norma Sánchez Romero y Lucila del Carmen Gallegos Camarena

De los integrantes de la entonces bancada del PAN en el Congreso local, pasaron lista los Acosta: Juan Antonio (recientemente fallecido) y Juan Carlos. Ramón Hernández Araiza, Mario López Remus, Gerardo Murillo Ramos, Luxana Padilla Vega, Elvira Paniagua Rodríguez (hoy alcaldesa de Celaya), Diego Rodríguez Vallejo(actual gobernador), Gerardo Trujillo Flores (ahora director del DIF) y Guillermo Zavala.

Y sí. Ahí estuvo Diego Sinhue Rodríguez Vallejo quien no sabía que un sexenio después sería el elegido de Miguel Márquez.

En la misma fecha, pero en 2014, Martín Ortiz era agasajado en una comida para 800 personas . El ágape se lo organizó la entonces regidora priista María Esther Zúñiga en una comunidad rural a la que el festejado acudió vestido de charro y montando a caballo.

Ortiz García que se había sacrificado en 2011 para abrir paso a su amiga y aliada, Bárbara Botello, se convertía entonces en su delfín.

“El pilar de la administración”, le decía Botello. Ortiz García fracasó en el intento, víctima del pragmatismo de la alianza de PRI y Verde y del mejor posicionamiento de Angel Córdova Villalobos.

A diferencia de Torres Graciano que nunca fue el favorito de Miguel Márquez, Ortiz García sí lo era de Botello. Pero aquí pesó la decisión cupular en el PRI. Para ambos, representó un golpazo demoledor.

RETORNO A CLASES PRESENCIALES: LOS RETOS Y LA CUENTA REGRESIVA

El gobierno federal está resuelto a que el próximo 30 de agosto, todos los alumnos en el país regresen a clases presenciales y en Guanajuato, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se ha manifestado en el mismo tenor que el presidente: el retorno es urgente.

Esa es la decisión pero evidentemente, en las siguientes 5 semanas, la evolución de la pandemia en el país alimentará la polémica sobre esta decisión con pronunciamientos a favor y en contra.

Habrá quienes pidan que se sostenga la decisión contra viento y marea y otros que pedirán mesura y responsabilidad para no hacer de las escuelas y las aulas, los nuevos focos de contagio con el añadido de que jóvenes y niños regresarían a clases presenciales sin haber sido vacunados y con los datos de que en ese sector están los niveles más altos de casos positivos de Covid19 en la tercera ola.

Está claro que aunque el gobierno federal repita un día sí y otro también que no hay cambio y que el regreso a clases es un hecho, un eventual agravamiento de las condiciones de la pandemia obligarían a dar marcha atrás.

Pero mientras eso ocurre, gobernantes, magisterio, padres de familia y alumnos tendrán que alistarse para que el regreso se dé.

Y esto involucra decisiones del Estado y los municipios que primero que nada tendrán que asegurarse de que las condiciones de infraestructura y las sanitarias de los planteles sea la óptima. Y eso implica la ventilación en las aulas, los servicios básicos en las escuelas y la sana distancia entre los niños y jóvenes.

Vamos a ver cómo están los diagnósticos de la infraestructura de las escuelas. Si las que fueron vandalizadas ya se repararon. Ya sabemos que uno de los sectores en donde más se ve la desigualdad en nuestro país es en el educativo. No es lo mismo la preparación en escuelas particulares y las públicas y aun entre estas últimas, hay importantes diferencias.

Y en este contexto, será vital la participación de los padres de familia más allá de los comités y sociedades de padres de familia ya configuradas. La pandemia ha obligado a todos a adecuarnos al nuevo entorno sobre todo porque nadie se preparó para tantas restricciones durante un tiempo tan prolongado. No sabemos que pasará en los siguientes 35 días con la tercera ola. La prueba suprema de la nueva normalidad.