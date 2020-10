María Espino

Guanajuato.- El cierre de panteones los días 1 y 2 de Noviembre se debió a que para el gobierno capitalino es más difícil controlar el acceso de grupos reducidos a camposantos que a eventos en la vía pública, además de que se atendió una recomendación de la Secretaria de Salud del Estado de Guanajuato (SSG) para evitar aglomeraciones y evitar contagios de COVID-19.

Héctor Corona León, Secretario de Ayuntamiento, manifestó lo anterior y señaló que se invita la ciudadanía a hacer los altares de muertos en sus casas y ahí honrar a sus muertos.

“Fue una decisión muy lamentable, nos pesó mucho (…) fue una recomendación que se nos hizo y el Presidente Alejandro Navarro la tomó de inmediato (…) en el tema de panteones es un lugar cerrado, en donde por más que queramos limitar el acceso a las personas pensamos que iba a ser muy complicado”.

Cuestionado sobre si no es más fácil controlar el acceso de grupos reducidos a los panteones, que en eventos y festivales en la vía pública a los que llegan no solo capitalinos si no también turistas, Héctor Corona señaló que en los camposantos la autoridad municipal no podría negar la entrada y determinar que sólo puede ingresar una o dos personas por familia.

“No podríamos limitar el acceso a las personas, pensamos que iba a ser más complicado; no podríamos limitar a la familia si son 10, decirles nada más va a entrar uno a ver a su difunto y llevar flores (…) y bueno consideramos que en este tema del impulso turístico el turismo va a llegar a Guanajo, entonces preferimos coordinar estratégicamente con Salud y el sector turístico”.

Además comentó que, en todo caso para evitar que la ciudadanía se amontone en los panteones mejor se les hace la invitación a instalar altares de muertos en sus casas con lo que dijo al comprar flor de temporada apoyarán la economía de los floricultores locales.

“Preferimos cancelar totalmente esto e invitar a la ciudadanía a que consuma local, por ejemplo haciendo sus altares desde su casa, que honren a sus muertos desde su casa, apoyen la economía de la floricultura que hay Guanajuato que vemos se ve afectado”.