El hombre comía dentro de un establecimiento en la Calzada de la Luz cuando recibió varios disparos de bala. Luego fue trasladado al hospital

Redacción

San Miguel de Allende.- En la Calzada de la Luz, un hombre resultó herido tras recibir un disparo por arma de fuego. Esto, mientras se comía en un negocio.

El hecho fue reportado al Sistema de Emergencias 911. De inmediato la Policía Municipal desplegó un operativo.

La víctima fue trasladada en un vehículo particular a un hospital, para recibir atención médica. Se reportó que la herida de bala no fue de gravedad y no puso en riesgo su vida.

Los policías resguardaron la zona del crimen, para mantener intactas las evidencias. De igual forma, informaron este hecho delictivo a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG). La cual será la encargada de investigar el ataque e identificar al responsable.

De acuerdo al gobierno local, en las primeras investigaciones se supo que la víctima tiene varios ingresos a los separos preventivos municipales por faltas administrativas; así como una disposición por traer un arma de fuego sin permiso de portación.

MSJP