En Irapuato sí van los túneles

Nayeli García

Irapuato.- Los túneles sanitizantes serán colocados la próxima semana en Irapuato, pese a la controversia que existe sobre si su uso o no favorece a la no propagación del virus del Covid-19.

El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez señaló que no está científicamente comprobado que los túneles sanitizantes sean dañinos o que no ayuden a la propagación del coronavirus, y aseguró que para decidir si se compraban o no fueron consultados especialistas en medicina.

“Científicamente no (está comprobado que no sirven), lo consultamos en el comité de salud y los propios médicos, si bien no te va a proteger al 100%, si de alguna manera inhibe, porque tiene nebulización de un producto que se utiliza para la limpieza”, comentó.

El presidente municipal, indicó que lo más probable es que los túneles se estén instalando en los próximos días, y a la par de que las personas empleadas a través del programa emergente de Empleo Temporal empiecen a trabajar la próxima semana, en donde se tendrán 300 brigadas sanitizantes en las colonias y comunidades de Irapuato.