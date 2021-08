María Espino/Yadira Cárdenas

Guanajuato.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informara sobre la consulta ciudadana para enjuiciar a los ex presidentes de México, este domingo primero de agosto las casillas colocadas en los municipios de Guanajuato, lucen solas e incluyo algunas permanecen cerradas.

En la capital empiezan tarde y con poca afluencia

Con media hora de retraso abrieron algunas casillas en Guanajuato capital y se visualiza muy poca gente que decidió ir a votar.

En la casilla instalada en la escuela Juan B. Diosdado, ubicada en calle Sangre de Cristo, menos de 40 ciudadanos han emitido su voto, los encargados de casilla señalaron que abrieron con media hora de retraso ya que estaban previstos iniciar a las ocho de la mañana pero se les dificultó la instalación de urnas.

En el caso de la urna ubicada en la Escuela Normal Oficial, aunque abrieron puntualmente en un lapso de casi dos horas han acudido a votar unas 10 personas.

La mesa instalada en la Secundaria Técnica 52 en la colonia Las Teresas, abrió a tiempo sin embargo muy poca gente ha participado.

En las poco más de dos horas que llevaba abierta, apenas unas 30 personas había acudido a participar en la consulta en las dos mesas contiguas.

La pregunta de la consulta popular es “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Adultos mayores acuden a votar en Salamanca

Salmantinos llegaron a las mesas receptoras para participar en la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes, la mayoría de los votantes que acudieron a temprana hora fueron adultos mayores.

Como lo había informado el Vocal Ejecutivo de la Junta Popular 08 del INE, Adrián Arredondo Cabrera, desde la ocho de la mañana se instalaron las 136 mesas receptoras para la consulta popular, 54 de ellas en comunidades.

Las mesas receptoras que mostraron mayor afluencia fueron las de la zona norte de la ciudad, tal es el caso de la colonia Bellavista y Ampliación Bellavista, mientras que en la zona rural en la comunidad de Cárdenas también fueron acudiendo pausadamente los ciudadanos.

Los presidentes de las mesas señalaron que la mayoría de los votantes en esta consulta al menos durante las primeras horas, han sido adultos mayores, “hasta ahorita poco a poco se han acercado las personas, la mayoría son adultos mayores, muy pocos jóvenes yo creo que contados han participado”.

Francisco Fernández, ciudadano que acudió a participar señaló que ésta es una oportunidad para que el pueblo decida, lo que antes no se podía”.

Acámbaro arranca tarde con la consulta

En este municipio fueron programadas en total 61 mesas receptoras de las cuales solo se establecieron 22.

Las urnas abrieron con una hora de retraso y se mostraron con muy poca afluencia aunque los funcionarios mencionaron que tienen confianza de que en el cierre de la votación haya más participación.

Leoneses invitan a ciudadanía a votar

En la ciudad zapatera la consulta popular se vio desairada por los ciudadanos, un ejercicio donde adultos mayores fueron los que a cuenta gotas llegaron a las mesas de votación.

Desde las 8:00 de la mañana las casillas se instalaron en algunos puntos de la ciudad donde fueron las pasadas elecciones del 06 de junio, sin embargo, la afluencia no se compara en nada.

Minutos antes del mediodía las urnas no se encuentran ni en la cuarta parte de su capacidad.

No obstante adultos mayores como José y Javier Martínez, coincidieron en que ya sea a favor en contra del proceso, pero como ciudadanos mexicanos se debe participar en las decisiones y el rumbo que debe tomar el país, señalaron.

Ubicación de centros de votación confunde a celayenses

Con tranquilidad y poca asistencia a los centros de votación inició la consulta popular en Celaya, hasta el momento las principales incidencias son por confusión de los lugares en los que le toca votar a las personas.

Pasadas las 8:00 horas se concretó la apertura de los 199 centros de votación instalados en Celaya con motivo de la consulta popular organizada por el INE para conocer si la ciudadanía está de acuerdo en iniciar los procedimientos legales de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los diferentes actores políticos.

En las primeras cuatro horas se tiene una baja votación con presencia intermitente de votantes, quienes no tienen que hacer fila para participar en la consulta, sin embargo, algunas de las personas que acuden a votar no han encontrado de manera fácil su casilla y acuden a centro de votación de no les corresponde.

Pará este fin se instaló la página web ubicatumesa.ine.mx en la que los votantes pueden consultar la ubicación de la mesa que les corresponde, sin embargo muchos han buscado la casilla electoral en la que votaron el pasado 6 de junio, pero de estas solo se instaló una tercera parte.

