En Guanajuato el aguacate alcanza los 100 pesos por kilo

La supuesta escasez de este producto ha encarecido el precio y en algunas personas el antojo de comerlo; comerciantes deben buscar la mejor oferta para evitar pérdidas

Estado.- El precio del aguacate se disparó ayer a nivel nacional y llegó en algunas partes del país hasta los 130 pesos por kilo, mientras que en Guanajuato en el costo ronda los 100 pesos por kilogramo. En León el precio rebasó los 90 pesos por kilo en distintas tiendas de autoservicio, ante la escasez del producto.

Los comerciantes

“Ahorita yo tengo el aguacate (Méndez) grande en 85 pesos y el chico en $65, y pues ‘ay’ va calmada la cosa, y mientras no haya abasto de aguacate, va a seguir en alza”, expresó Don José Moreno, comerciante del mercado Estrella, quien asegura que desde hace casi un mes sus ventas no han sido las mismas, al incrementar el precio del aguacate.

Jesús Rocha, otro vendedor del mencionado descargue, ofrece a menor precio (65 pesos) el de tipo ‘árbol caído’, que cae de los árboles, debido a los vientos, de tal modo que previamente se les avisa a los clientes.

En mercados públicos de Irapuato se oferta el kilo entre 80 y 90 pesos; en supermercados de Salamanca el aguacate Hass llegó a los 75 pesos, mientras que en los mercados Hidalgo y Morelos de Celaya varió entre los 60 y 80 pesos.

Los restaurantes

En Irapuato comerciantes de alimentos que utilizan el ingrediente lo dosificaron para no incrementar los precios en sus menús. En León los puestos de venta de mariscos, guacamayas y otros alimentos que llevan aguacate, hasta el momento no han hecho un cambio en los precios de sus platillos, como los cocteles.

Don Poncho, propietario del puesto ‘Las Guacamayas de la Glorieta’, ubicado en la colonia Loma Bonita de la ciudad zapatera, dijo que sigue dando las guacamayas al mismo precio, “pero sí he tenido que estar buscando precios de los aguacates en varios mercados, porque es cuestión de ventas, hasta ahora no he tenido algún problema”.

Pese al aumento, comerciantes de mariscos no han modificado sus platillos, “como está carito le ponemos poco aguacate, lo que no queremos es subir los precios a los clientes porque la situación está difícil”, comentó Rocío, trabajadora de un local de mariscos.

“No hemos cambiado nada porque el aguacate es fundamental para los platillos”, dijo Francisco Genaro Macías Ramírez, otro comerciante de mariscos.