1.- En febrero las candidaturas

José Martínez Felipe

No será eternamente, pero los inscritos precandidatos a los cargos de elección en el partido conservador PAN primero tendrán que cargar los peregrinos, luego estarán nerviosos en navidad y fin de año, después pasarán el estrés durante el Día Reyes porque la decisión respecto de sus candidaturas por designación sobrevendrá por el 4 de febrero de 2021. Seguramente, por esa razón, el dirigente estatal del PAN, Román Cifuentes Negrete, sentenció: nadie está seguro en la posición que se anotó. Se recomienda terapia ocupacional, pues será larga la espera

Como el proceso de selección interna de los blanquiazules será por el clásico método del dedazo, ni la selección por género adquiere certeza al momento; es más podrían pasar la primera criba de la nomenclatura estatal, donde Diego Sinhue Rodríguez es el gran elector; pero podría ordenarse de la cúpula donde domina, Marko Cortés, que algún alma tendrá que apearse; el partido es nacional.

Respecto de las planillas, a las flojas habrá que apretarlas, el reclamo de los duchos en las campañas es que fueron colocados panistas deseosos de posiciones; las integraciones por negociaciones para evitar conflictos, no permitió la incorporación de la sociedad civil como la que preside, Alejandra Gutiérrez, la de León; se reforzarían otras como de Irapuato, de Lorena Alfaro; Celaya y aquellas de alcaldes que buscan reelegirse.

En un caso especial, luego del amague de registro para Pénjamo a principio de semana en el PAN -programado se canceló-, se determinó la unidad en torno a José Martínez Felipe. Ante la dureza de la elección que se avecina, se optó por su probidad. Hombre de empresa y familia, logró el respaldo del panismo, pero sobre todo acuerdos con movimientos sociales, sector agroindustrial y clubes de migrantes.

2.- Santos Inocentes

Daniel Alberto Díaz

De acuerdo con lo expresado dentro del propio sector salud, en aquellos pasillos donde la política es lo de menos e importa la vida humana, la situación se ha tornado más que crítica ante el avance incontenible de la COVID-19 en esta temporada invernal, la peor de toda la contingencia, no sólo por que llegan más personas infectadas, sino porque se acaban los insumos, medicamentos y camas.

Pero… en la clase política se observa la situación con otros parámetros. Se prefiere no hacer nada en este momento en que las calles están llenas de gente que, con poco sentido de la responsabilidad, sale a hacer compras o a la fiesta. No son trabajadores rumbo a sus empleos. La aglomeración se tolera. Es cierto, hay necesidad económica de comerciantes y prestadores de servicios, pero no hay orden ni respeto a los protocolos. Más contagios como consecuencia de la simulación.

Por eso resulta, si y no, sorprendente que Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud y a nombre del Gobierno del Estado haya decretado semáforo rojo hasta pasando navidad; cuando menos gente hay en las calles. No cuando ya las tomaron. Importó más la economía que frenar la enfermedad y la muerte. No hay más explicación y debe decirse. Hasta la fecha de arranque del semáforo resulta increíble, 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes.

3.- Sainete en rojo marrón

Alma Alcaraz

Vaya que en Morena el rojo marrón es pasión sin freno. Termina el año y el proceso electoral entra en su momento crucial para determinar abanderados, pero en este partido-movimiento sigue sin haber definición legal de quién preside. Por enésima vez, el diputado local Ernesto Prieto Gallardo fue suspendido 6 meses por usurpación de funciones, por orden de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia morenista, validando a Alma Alcaraz como dirigente temporal del movimiento en Guanajuato.

En el INE le han pedido a Morena que precise quién es su representante legal en Guanajuato, esto por otra vía ajena a la disputa interna morenista. Esta respuesta deberá darse al Instituto Nacional Electoral el 22 de diciembre a más tardar.

Mario Delgado parece tender por Ernesto Prieto en contraposición a los comisionados de honestidad, con Héctor Díaz Polanco a la cabeza, que, por cierto, deben dejar el “hueso” porque ya venció su cargo, algo que aún no le cumplen a las autoridades electorales. La próxima semana que arranca se toman decisiones y apúntelo: se judicializarán… Mientras, los aspirantes a las candidaturas, con el alma en vilo.

De la Valija. Se acaricia mejor año 2021

Como son estos menesteres entre los conservadores, pareciera que no rompen un plato, pero tienen un buen nivel de disonancia cognitiva que podrían recrear buenos rumores, hasta chismes. Así, quienes van llegando a esa cofradía por candidatura se están llevando la sorpresa, pues los quieren acongojar o crucificar. Las causas que más molestias recrearon entre los panistas: Javier Mendoza Márquez (no panista) en la ciudad de Celaya y Claudia Silva Campos (no panista) de Acámbaro.

Los externos van por las alcaldías. A la mujer que desertó de las “tribus solaztequistas”, le avisaron que el “horno albiazul” únicamente estaba pa´bolillos. Hay molestia del panismo, pues la posición que creían suya la entregó Miguel Márquez al hermano de la precandidata, Gerardo, el exdiputado local y exalcalde. En el caso de Javier Mendoza, carnal del panista Pepe Mendoza, existe entre sus aliados del PAN una prédica; si se pierde fue por el advenedizo y si gana resultó por la marca albiazul. En los panismos de las dos plazas ya buscan alianza con los morenos.

Jorge Alcocer Varela

Tuvieron al menos tres meses para documentarse y calcular los pasos, en lo que la pandemia de COVID-19 se asentaba en México. Negaron su importancia, luego despreciaron su velocidad e ignoraron su deber como integrantes del Estado para detonar los mecanismos de seguridad sanitaria y controlarla, en nombre de la libertad. No tuvieron el valor de decir: No…

Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud federal, la eminencia particular fracasó como hombre público. Cerrará el año, seguramente, con un millón 400 mil contagiados y lo más doloroso: más de 130 mil muertos. Es la tendencia.

En Suecia, su rey ha dicho que fracasaron. Su gobierno aplicó las mismas medidas que en México, dejando todo a la buena voluntad del pueblo y no al deber del que gobierna. Allá los muertos son casi 8 mil. Jorge Alcocer, qué podría decir, si no su jefe, al que asesoró. Habrá miles y miles de familias de luto esta Navidad, porque con soberbia se subestimó la enfermedad. Carisma por racionalidad, fue el truque del Doc.