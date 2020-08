En Europa se manifiestan contra “tiranía médica”

Redacción

Estados Unidos.- Luego de que se diera a conocer sobre el secuestro de un menor latino, Mateo Alejandro Montufar-Barrera, de tan sólo un año de edad, se emitió una alerta Amber en Atlanta, así como ha comenzado, por parte del FBI, un operativo de búsqueda.

Se sabe que el niño fue arrebatado a su madre a punta de pistola cuando ella le daba un paseo en un coche en Chamblee. Si bien ella opuso resistencia y luchó contra el agresor, de aproximadamente 30 años de edad, no pudo rescatarlo, aunque consiguió rasgar la ropa del hombre y quedarse con un poco, cosa que ayudará en la investigación.

El pequeño posee ojos y cabelló café, llevaba una camiseta de Batman; mientras que el secuestrador llevaba pantalones cortos y una gorra rosa, con una camioneta con matrícula de Georgia RTJ0253.

The Aunt of 1-year-old Mateo Alejandro Montufar-Barrera describes what happened right after the kidnapping.

She says they’re grateful he’s now been found @FOX5Atlanta pic.twitter.com/WZG9u9VFBY

— Brooke Zauner (@BrookeZaunerTV) August 29, 2020