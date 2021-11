Redacción

México.- Una entrevista realizada a la actriz mexicana Salma Hayek se ha viralizado pues en esta se le ve emocionada mientras platicaba lo que sintió al participar en la película ‘Eternals’.

“Me daba mucho miedo el traje, pero no les decía porque no quería que me corriera. No sabía si iba a aguantar con eso apretado. Cuando me lo puse, me solté a llorar” compartió.

Lee también: Salma Hayek vence al Covid

“Vi mi cara morena en el traje de superhéroe y al ver mi cara, vi tu cara, vi mi cara de niña, que tuvo que tener tanto valor para soñar grande. Vi la cara de todas las niñas. Y me di cuenta de que se había abierto una puerta donde yo no entraba sola, sino que adentro de ese traje íbamos todos los latinos que hemos esperado tanto este momento”, agregó Salma Hayek al borde del llanto.

Eternals abrió las puertas a personajes de diversas razas, géneros y orientación sexual, así como a intérpretes con discapacidades.

me largue a llorar sin darme cuenta te amo salma hayek pic.twitter.com/NFogdiyuAL — valentina (@peakyjenn_) November 7, 2021

Hay más contratos

Así mismo, Salma Hayek confirmó que tiene contrato para aparecer como Ajak, la líder de los Eternos, en múltiples proyectos del UCM, aunque confiesa que eso no necesariamente significa que vaya a ser así.

“¡Firmé varios contratos para múltiples películas! Eso no significa que me vayan a mantener en ellas”.

Salma Hayek reconoció que disfrutó mucho interpretando un papel en lo que ella define como una “sociedad secreta”.

“Nada que pudiera haber previsto. Fue bastante divertido, ¡es tan extremo! Al principio, me decía: ‘¡¿Qué?!’ Pero luego fue divertido. Fue divertido formar parte de esta sociedad secreta que tienes que proteger sin miedo, ¿sabes?”

Te puede interesar: Vuelve el Doctor Octopus para Spiderman: No Way Home

SZ