En el metro invita a mujer a cantar, ella salta a la fama al interpretar ‘Shallow’ de Lady Gaga

Londres.- Un video ha estado tomando revuelo pues en él se puede ver cómo una mujer que iba pasando por el metro canta con una gran voz un tema musical de Lady Gaga y Bradley Copper.

El influencer Kevin Freshwater el pasado domingo llevó a cabo un reto que va dirigido a personas anónimas que vayan pasando por la calle, a quienes incita a terminar la letra de una canción.

La mayoría se presentan tímidos, pero algunos otros individuos como Charlotte Awberry impresionaron a todos por su gran actuación improvisada. Gracias a este video ahora ella puede ser conocida en todo el mundo lo que abre las puertas para su gran talento, en Instagram incluso ella se describe como cantante y compositora.

