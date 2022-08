Con lágrimas, los familiares pretenden visibilizar la situación de desaparecidos en Salamanca; se acompañan del DIF

Yadira Cárdenas

Salamanca-. El colectivo de búsqueda ‘Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos‘ realizaron actividades en el ‘Árbol de la Esperanza’ que alberga las fotografías de sus desaparecidos. Esto con el fin de visibilizar ante la población que faltan miembros en estas familias, que necesitan manos, ojos, y todo el apoyo posible para regresar a sus seres queridos.

A través de canciones que provocaron lágrimas entre las familias de los desaparecidos, evocaron los recuerdos. Además del camino recorrido para dar con ellos, y que cada que regresan a casa sin noticias es un día más de duelo, de espera y angustia.

Alma Lilia Martínez, integrante del colectivo, agradeció el apoyo de las autoridades para continuar en el difícil camino hacia la búsqueda de sus desaparecidos.

Los integrantes del colectivo estuvieron acompañados por Mario Camacho López, Director de Orientación Familiar del DIF municipal, y cuya dependencia ha trabajado de la mano en las necesidades del colectivo, principalmente en el apoyo psicológico.

“Estas actividades tienen muchas finalidades no solo una. Una de ellas creo la más importante es la visibilización, también la invitación a participar, no me parece que sea un tema de algunos cuantos. Es tema de todos, creo que podemos encontrar mecanismos, podemos encontrar mucha colaboración para ayudarles, para aportar”, señaló el psicólogo del DIF.

Destacó que las familias pasan por una etapa de sufrimiento constante y requieren del acompañamiento. En el “Árbol de la Esperanza”, además de ser un símbolo de memoria para la justicia y la verdad, es importante porque mantienen estos símbolos y para que las personas se sensibilicen.

Se alistan para el 30 de agosto

El ‘Árbol de la Esperanza’ permanecerá en al Jardín principal hasta el próximo 30 de Agosto, fecha en que se realizará una caminata por las principales calles de la ciudad hasta llegar al Santuario del “Señor del Hospital”, donde se realizará una misa por los desaparecidos. En esta fecha se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

