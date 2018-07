En  el 2015 fue vencido por el actual alcalde, ahora supera a su esposa

Gustavo Adolfo Alfaro gana las elecciones, Blanca Haydeé Preciado, ha guardado total hermetismo en torno a su inminente derrota

Manuel García

Manuel Doblado.- En las elecciones del 2015 para la presidencia municipal, Gustavo Adolfo Alfaro, postulado por el PRI, estuvo a punto de ganar los comicios. Uno de los contendientes en esa ocasión, Artemio León Zárate, candidato del PAN, lo derrotó por una diferencia de 28 votos y el panista se convirtió en alcalde por el ejercicio 2015-2018.

Ahora, en las elecciones del domingo pasado, Gustavo Adolfo Alfaro fue postulado por el PRI.

En esta vez se enfrentó a la esposa del alcalde, Blanca Haydeé Preciado del PAN.

Los números en votos obtenidos por Adolfo Alfaro, de acuerdo al PREP, marca una diferencia notable con lo que consiguió Blanca Haydeé Preciado.

En entrevista con correo, Gustavo Adolfo Alfaro, manifestó que él no vio “como una revancha haberle ganado a la esposa del edil”.

“Sí, (Artemio León Zárate) triunfó en el 2015 por 28 votos de diferencia en mi contra, pero ahora la ventaja es de más de mil votos”.

Explicó Alfaro, “fui funcionario en la administración 2012-2015 y me retiré en el 2014 para buscar la candidatura de mi partido a la alcaldía. En esos momentos, Artemio León Zárate ordenó procedimientos en mi contra, para que se me investigara y se me inhabilitara para que yo no pudiera ocupar cargos públicos; finalmente no lo consiguió porque jamás le asistió la razón”.

Mutis

Hasta el momento, la candidata panista a la alcaldía, Blanca Haydeé Preciado, ha guardado total hermetismo en torno a su inminente derrota en las elecciones del domingo pasado.

Se desconoce si en los próximos días la candidata panista se reintegra a sus labores como presidenta del DIF municipal.

