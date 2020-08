En dos años podría llenarse basurero de Apaseo el Alto: directora de servicios públicos

Daniel Moreno

Apaseo el Alto.- En unos dos años podría llenarse el basurero de Apaseo el Alto dijo la directora de servicios públicos, Judit Zúñiga Cruz, quien lanzo esta nueva fecha.

La funcionaria manifestó que para alargar la vida del tiradero se hace compactación y separación de residuos pues con la compactación se evita también la generación de incendios junto con ventajas para ese lugar.

No obstante, ya se tiene que comenzar a pensar en otras alternativas dijo Zúñiga Cruz pues tal vez no quede mucho tiempo de uso: “el proceso de clausura todavía no lo checamos pero te puedo decir que podría alcanzarnos a la administración (en octubre del 2021)”

La directora recordó que el proceso es de primero cerrar al basurero actual y habilitar otro espacio para su uso, señaló que a petición de autoridades de estatales se envió un reporte de las condiciones actuales del tiradero precisamente para buscar soluciones pero aun no se ha recibido respuesta.

Recordar que para sustituir este basurero se han tenido diferentes respuestas en los últimos años como participar en el relleno regional Laja- Bajío opción que quedó suspendida desde hace mas de una década, también se pensó en participar en un relleno interestatal con los municipios de Querétaro y Corregidora pero nunca avanzó, también se considero la instalación de una planta incineradora pero al parecer no era viable, de igual modo se pensó en concesionar la disposición final de la basura pero supuestamente salía muy caro y hasta ahora la mas viable es la construcción de un nuevo basurero pero al momento ninguna de las ideas se ha afianzado.

