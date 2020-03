En diez días podrían bajar casos de COVID-19 en Italia: Pierpaolo Sileri

Notimex

Londres.- El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dio positivo por coronavirus, informó este viernes el Gobierno británico que aseguró que tiene síntomas leves y se autoaislará en Downing Street.

“Se le realizó una prueba de detección de coronavirus por consejo personal del director médico de Inglaterra, el profesor Chris Whitty”, precisó un comunicado, de acuerdo con un reporte de la cadena BBC.

“Durante las últimas 24 horas, he desarrollado síntomas leves y he dado positivo por coronavirus. Ahora me estoy aislando, pero continuaré liderando la respuesta del gobierno a través de una videoconferencia mientras luchamos contra este virus. Juntos venceremos esto ”, dijo Johnson en su cuenta de Twitter.

Johnson, de 55 años, no ha visto a Isabel II, de 93, desde el 11 de marzo para su conversación semanal y, según el diario The Sun, han sostenido audiencias regulares solo por teléfono.

Las alertas se habían encendido porque el príncipe Carlos, hijo de la reina, dio positivo el pasado miércoles. El último encuentro entre ambos fue el 12 de marzo, pero se mantiene la duda sobre la salud de Isabel, ya que los síntomas pueden manifestarse aproximadamente hasta 15 días después.

La prueba positiva para el primer ministro ha sacudido al gobierno en su núcleo con el Secretario de Salud Matt Hancock también anunciando que se está aislando a sí mismo porque padece la enfermedad.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020