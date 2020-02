En derrota de Toros de Celaya yo soy el máximo responsable: Director Técnico

Luz Zárate

Celaya.- Tras la derrota de los Toros del Celaya contra el líder invicto Mineros de Zacatecas, Héctor ‘El Pity’ Altamirano, Director Técnico del equipo local, aceptó que la derrota es su responsabilidad y que no han podido llevar alegría a la afición celayense.

Dijo: “El fútbol es de resultados, de nada sirve jugar bonito, lo importante es dar resultados. Darles alegría (a los aficionados) y por lo pronto no está pasando… la afición quiere resultados, la afición exige que este equipo sea protagonista, la afición exige que nosotros nos comportemos de otra manera dentro de la cancha, las alegrías, y por lo pronto no está pasando”.

Comentó que no desea opinar sobre el arbitraje, subraya también que cree que regalaron el primer tiempo aunque enfatiza en lo siguiente: “el máximo responsable soy yo, en lo personal me siento triste porque veo trabajar a los muchachos todos los días, veo las ganas que se tienen, por momentos no nos hemos encontrado y te repito el responsable soy yo”.

Señaló que trabajaran para recomponer el rumbo lo más pronto posible. Aunque reconoció también el gran juego que llevó acabo el rival: “Mis jugadores hicieron un gran esfuerzo, es un gran equipo al que nos enfrentamos, complicado, muy complicado pero tranquilos el torneo apenas inicia, faltan muchos juegos todavía, todo es con calma, todo es con mesura, vamos bien pero hasta ahí. Todavía no pasa nada, pero estoy muy contento con el equipo”.

