En Cruz Roja dicen no contar con recursos económicos para reactivar ciertas áreas

Cuca Domínguez

Salamanca.- La pandemia del COVID19 afectó programas académicos anuales que se realizan en la División de Ingenierías del campus Irapuato Salamanca de la Universidad de Guanajuato, como es el caso de “Verano en la Industria”, que ayudaba a los alumnos a acercarse a las empresa a realizar prácticas y en muchos de los casos esas empresas los contrataban al egresar de sus carreras; otros programas que se suspendieron fue el de ‘Mujeres en la Ingeniería’ y esta condición no dejó que iniciara el de egresados exitosos e incluso algunos eventos internacionales.

Abel Hernández Guerrero, profesor del área de ingeniería mecánica e impulsor de la mayoría de estos programas, destacó que en el caso del programa egresados exitosos que sería su primera vez, se tuvo que cancelar para evitar la propagación del COVID19 y era impulsado por Adam Hernández, pretendía retomar la comunicación con los egresados y en cada edición se invitaría a los exitosos, se tenía previsto arrancar con la asistencia del gerente de la refinería, Fidel Vizcaíno García, ya se tenía el todo, pero la emergencia sanitaria lo pospuso y no se tiene fecha para reprogramarlo.

Dijo lo siguiente lamentándose por la situación:“Ante la condición que se vive en el país, no se tiene certeza de cuándo se puedan retomar estos programas; en el caso de Verano en la Industria ya no se realizará éste 2020, ya se perdió, incluso por la condición en se viene desde inicio del año ya no nos acercamos a las empresas, tendremos que esperarnos para la edición del verano 2021; si las cosas marcha bien; en el caso de Mujeres en la Ingeniería se está analizando que pueda realizarse para el mes de noviembre, pero no se tiene la certeza”.

Dijo que ésta pandemia llevó a posponer Congresos Internacionales: “nos reunimos un grupo de científicos para un evento que íbamos a realizar en Japón y desde hace 2 meses se canceló y estamos viendo si el año que entra en junio 2021 podamos asistir a Las Islas Canarias, para lo que se requiere hacer una serie de preparativos, revisiones de trabajos para aterrizar este evento internacional. En la reunión ya estamos viendo que también 2021 se vaya a suspender. Para éste Congreso hay participantes de Rusia, Alemania, Italia, Francia, Grecia, Estados Unidos, Japón y por supuesto México, que estuvimos en la discusión y ningún país se pudo comprometer por lo que este evento en 2021 está en riesgo”.

Precisó que incluso los participantes alemanes les dijeron que su gobierno ha prohibido tener contacto con el exterior, por lo que tampoco se garantiza su participación, por lo que tampoco se quiere poner fecha a un evento donde no acudan, además de realizarse tienen que tener un acuerdo de la mayoría y siempre garantizando el resguardo de los ciudadanos.

Los participantes de este Congreso Internacional quedaron de reunirse virtualmente para el mes de octubre y ver si entonces se puede determinar si para junio del 2021 se puede agendar este importante evento, por lo que dijo sí es grave la afectación del COVID19.

Quizá te interesaría leer:

G.R