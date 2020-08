En confinamiento por Covid nacieron 13 animales de distintas especies en Zoológico de León

Jessica de la Cruz

León .- A través de un boletín de prensa se informó que el par de árboles que fueron retirados el pasado jueves del Jardín de las Jacarandas en el Forum Cultural de Guanajuato representaban un riesgo.

En el documento se da a conocer que en los últimos tres años uno de los tabachines y una jacaranda estuvieron de manera específica en vigilancia por enfermedades que venían presentando, desafortunadamente, a pesar del tratamiento al que fueron sometidos, y luego de una valoración realizada por la dirección de Gestión Ambiental del municipio de León, se recomendó su retiro, ya que ponían en riesgo a los usuarios como a otros árboles, ante un inminente colapso.

Correo pidió al área de comunicación social de Gestión Ambiental el número de permiso que solicitó el Forum Cultural de Guanajuato para poder retirar los arbustos y también cuáles son las compensaciones que se harán, pero no proporcionaron datos.

Faltó mantenimiento en arbolado: FURA AC

Ricardo Ibelles de la Fundación Rescate Arbóreo (FURA) AC cuestionó el por qué se tuvo que llegar a esta situación de retirar los arbustos, cuando los árboles de Forum Cultural son emblemáticos de la ciudad, tan solo por el diseño arquitectónico que tiene, dijo que eran un deberrespetar, cuidar y darles un mantenimiento a los árboles.

Dijo: “¿Por qué no hay presupuesto para atender correctamente los árboles?, no vayan a decir que si tienen un jardinero, porque eso no es un trabajo de un jardinero, debe de ser una persona que tenga el perfil profesional para atender y hacer un manejo adecuado de los árboles del Forum”.

Ricardo señaló que estos dos arbustos que quitaron no son únicos que tiene plagas, existen otras especies que también están enfermas, pero no se entiende el por qué están dejando secar los árboles, si es por falta de personal capacitado o por falta de presupuesto.

