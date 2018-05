En comunidad sólo tienen agua cuatro horas al mes

Demandan atención de los gobiernos estatal y municipal para atender las carencias de agua potable y el deficiente servicio que se presta en esta zona

Manuel Arriaga

Pénjamo.-Habitantes de la comunidad Paredes, situada en la sierra de Pénjamo, demandaron atención de los gobiernos estatal y municipal para atender las carencias de agua potable y el deficiente servicio que se presta en esta zona. Aseguraron que sólo cuatro horas al mes tienen agua en sus casas, sin embargo, llegan a pagar cantidades que van desde los 100 hasta los 400 pesos por familia.

Merced Cabrera, habitante de la comunidad, explicó que Paredes forma parte de una red de comunidades en la Sierra de Pénjamo que se benefician con las obras de instalación de una red de agua potable, son más de 20 localidades que tienen este servicio y que actualmente opera con algunas deficiencias.

Explicó que sólo cuatro horas al mes tienen agua potable en sus casas “llega una sola vez al mes (el agua), ese día la avientan de 3 a 4 horas pero no alcanzan a llenarse las cisternas, a veces me llega puro aire, ni que fuera Camaleón para tomar puro aire”, aseguró.

Aceptó que el servicio de agua potable representa un gasto para los ciudadanos de la sierra de Pénjamo que, con sacrificios, logran pagar los gastos de su consumo “pagamos más que en Pénjamo y recibimos menos agua, es un gasto y no funciona bien, el otro día les dije a los del agua que les pagué y no llegó el servicio, a veces no quiero ni pagarles porque no sirve el servicio, sale más barato comprar agua purificada”, señaló el entrevistado.

Dijo que las familias pagan de 100 a 400 pesos mensuales por un servicio que no tienen de calidad. Aseguró que parte de la operación del sistema de agua potable de la sierra de Pénjamo es operado por la Presidencia municipal por lo que demandó atención del gobierno local.

Aseguró que cuando no tienen agua potable no les queda más que utilizar el agua sucia de los bordos de captación pluvial.

RC