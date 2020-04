En China, alumnos regresan a clases con un peculiar sombrero para mantener la distancia

Redacción

Australia. – Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un animal salvaje paseaba por las calles desiertas de la capital. Situación nada extraña pues ante la pandemia se han visto cada vez más estos casos alrededor del mundo debido a que la gente permanece en sus casas para evitar la propagación de la pandemia.

La policía del sur compartió como este canguro saltaba tranquilamente, casi un auto lo atropella, pero siguió su marcha como si nada.

A manera de broma los uniformados publicaron lo siguiente: “Los agentes de seguridad protectores rastrearon a un sospechoso que llevaba un abrigo de piel gris saltando por el corazón del #adelaide CBD esta mañana”.

Se recomendó a la gente no acercarse pues estos canguros pueden llegar a ser agresivos, te dejamos el video:

Protective Security Officers tracked a suspect wearing a grey fur coat hopping through the heart of the #adelaide CBD this morning. He was last seen on foot heading into the West Parklands 🦘🚔👮#animaltakeover #whatsthatskip #kangaroo #cityslicker pic.twitter.com/JPyVXIYQRw

— South Australia Police (@SAPoliceNews) April 19, 2020