En Celaya ya se “forman” para vacunación de mayores de 50

Celaya.- Nuevamente centenas de personas se “formaron” con más de 24 horas de anticipación para poder recibir la vacuna contra el coronavirus Covid-19, destinada para quienes tienen entre 50 y 59 años de edad. La jornada comenzará hasta el miércoles 12 de mayo a las 8 de la mañana.

A diferencia de la jornada de vacunación pasada -para personas de 60 años o más-, en esta ocasión los interesados sólo fueron a apartar su lugar, dejando un papel pegado en la pared o en los barandales, en el cual escribían su nombre y su número de turno; hubo quienes además dejaron su banquito, una silla, tabiques o botes para apartar su lugar.

En casi todos los puntos de vacunación, los interesados en vacunarse sólo fueron a dejar un papel que apartaría su lugar y se retiraron del sitio, con la esperanza de que les respeten su lugar, otros se fueron con la promesa de regresar por la noche o durante la madrugada del miércoles.

Aunque en algunos puntos como el Tecnológico de Celaya o el Parque Urbano sí se quedaron algunas personas cuidando su lugar.

En esta jornada de vacunación sólo habrá 12 puntos de vacunación habilitados -9 en la zona urbana y tres en las comunidades: Rincón de Tamayo, San Miguel Octopan y San Juan de la Vega-, ya que la Universidad de Celaya avisó el lunes por la mañana que no podrían ser sede en esta ocasión.

Las filas y el caos por apartar los primeros lugares comenzaron desde las 6 de la mañana de este martes, cuando decenas de personas llegaron a los distintos sitios para formarse y recibir la vacuna pues creían que comenzaba la jornada de vacunación este martes, esto originado por desinformación, ya que el pasado fin de semana el departamento de Comunicación Social de la Delegación Estatal de la Secretaría del Bienestar emitió un boletín de prensa en el que se especificó que la fecha de inicio sería el martes 12.

Sin embargo, la fecha correcta era miércoles 12, lo cual no fue corregido y aclarado en su momento y algunos medios de comunicación informaron que comenzaría este día.

“Yo vine porque vi en los medios que se empezaría a vacunar el martes 12, sí me pareció que la fecha estaba mal, pero para no errarle preferí venir a formarme y asegurar mi lugar, total es un día y medio el que uno dedica a esto. Ahorita ya vine a pegar mi turno, me voy a mi casa y regreso en la noche para que mañana sea de las primeras”, dijo Fabiola Ordoñez, quien llegó a formarse al Parque Urbano.

También hubo quienes señalaron que “así es cada jornada, uno se tiene que formar desde un día antes para alcanzar vacuna”, dijo Tomás Medina.

El señor Francisco Morado, acudió al Auditorio Francisco Eduardo Tresguerras a apartar el lugar de su esposa, ahí platicó que aunque aparten su lugar, al otro día hay quienes se quieren meter o los Servidores de la Nación no les respetan el lugar y es así que el inicio de la vacunación se convierte en un caos.

“Aunque no queramos formarnos, hay un papel que dice que sólo van a vacunar miércoles y jueves, por eso mejor de una vez aseguramos el lugar desde el primer día, que tal que ya no alcanzamos”, afirmó.

Planean que vacunación dure tres días

Para Celaya se destinaron 43 mil 374 vacunas y la vacunación duraría tentativamente tres días.

Los puestos de vacunación abrirán a partir de las 8:00 de la mañana y hasta las 6:00 de la tarde o dependiendo de la cantidad de vacunas destinadas en cada punto.

Las vacunas que llegarán a Celaya son del laboratorio Pfizer-BioNtech.

