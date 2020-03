En Celaya sigue bajando la gasolina, ¡llega hasta los 13.98!

Cuca Domínguez

Salamanca.- Productores de leche del estado piden la intervención del gobernador del Estado y del titular de la SDAyR, para que Liconsa les siga recibiendo este producto, luego de que han anunciado que en la semana del 5 al 11 de abril por la Semana Santa, les dejarán de recibir unos 200 mil litros de leche. Este lunes se reunirán en el centro de acopio de Valle de Santiago para tratar de llegar a un acuerdo, pero de no haberlo habrá pérdidas millonarias para el sector.

Miguel Nieto Montoya, presidente de la Unión ganadera y productor lechero, destacó que en el caso de Valle de Santiago, dijo que los las asociaciones de lecheros entregan en centro de acopio de Valle de Santiago, unos 180 mil litros a la semana, solo entre los 200 productores de la zona.

Precisó que es lamentable que se tomen estas medidas, “ni modo de hablar con las vacas y convencerlas de que no den leche, eso no es posible, además los años pasados también ha habido semana Santa y nunca se había recortado la reciba de leche, esto que están haciendo es un duro golpe para los productores lecheros; que vamos a hacer con la leche que no nos reciban, la vamos a regalar en el jardín o que hacemos porque a las vacas se les tiene que seguir ordeñando”, precisó.

Adelantó que este lunes, a las 9 de la mañana habrá una reunión para tratar de convencer a los funcionarios de la Secretaría de Agricultura que se siga con la reciba la leche, “no podemos darnos el lujo de no trabajar, o cómo le vamos a hacer, esto no se puede detener, que les vamos a decir a las vacas”, cuestionó.

Por ello nuestra petición al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y al Secretario José Francisco Gutiérrez Michel, para que intervengan porque nos dejaran de comprar unos 200 mil litros de leche durante esa semana; “con esta medida parece que lo que buscan es el exterminio de la ganadería en el país y en Guanajuato”.

A través del oficio SRM/CJJC/0066/2020 de fecha 11 de marzo del 2020, la Dirección de Operaciones de Liconsa en SEGALMEX (Seguridad Alimentaria Mexicana), de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ordenó que en la semana del 5 al 11 de abril, se reduzca la compra de leche fresca a los productores de leche del país, lo que afectará a los lecheros del estado, a los que se les pretende dejar de comprar unos 200 mil litros, que de concretarse se registrarán perdidas de por lo menos 1.6 millones de pesos, solo a los poco más de 200 productores que entregan en Valle de Santiago, falta sumar las afectaciones a los que entregan en Juventino Rosas y San Diego de la Unión.

El oficio está dirigido a los gerentes estatales y del programa de abasto social con red de acopio y enfriamiento de Liconsa a los que se les precisa que; “como es de su conocimiento, con motivo de las próximas fechas de celebración de la semana Santa, las operaciones de producción de las gerencias metropolitanas durante dicho período es menor, por lo que se requerirá reducir el volumen de compra de leche fresca.

Por lo anterior se le solicita que sean regulados con anticipación los volúmenes actuales de compra de leche durante el periodo de la semana del 5 al 11 de abril, priorizando la únicamente para los pequeños y medianos productores preservando el compromiso de Liconsa con los mismos; así mismo les recomendamos que sean considerados los días de puentes para compra de leche”, y lo firma Christian José Jiménez Costas, sub gerente de recepción y maquila de leche.

Decisión que afecta al sector que de por sí, viene batallando, aseguró, Miguel Nieto Montoya, quien espera que esta decisión se reconsidere.