En Celaya apuestan por concientización y no por sanciones en uso de cubrebocas

Roberto Lira

Celaya.- Aunque en otros municipios del estado se ejecutan sanciones y detención de las personas que no usan cubrebocas en espacios públicos, en Celaya se sigue apostando a la conciencia del ciudadano, aun cuando los casos de contagio de Covid-19 van en aumento.

El director municipal de salud, Oscar Alberto Sandoval Olvera, informó que los casos de contagio de Covid-19 en el municipio siguen incrementando y las cifras varían entre 16 y 40 nuevos casos, pero también se ha llegado a registrar hasta 60 nuevos casos en un día.

Asimismo, señaló que actualmente hay mil 417 casos confirmados y 125 defunciones, y aunque la tasa de mortandad ha disminuido del 18 por ciento al ocho por ciento no se deben relajar las medidas de prevención.

“Se tienen que mantener las medidas siempre presentes, el uso de cubrebocas ya es obligatorio en todo el territorio del estado de Guanajuato, tener el uso del cubrebocas en todo momento tanto a la hora que salimos de casa, en el trabajo, en nuestro medio de transporte, porque eso nos estará ayudando a mermar un poquito la transmisión de esta enfermedad”, comentó el funcionario.

Asimismo, Sandoval Olvera consideró que no se ha impactado en la sociedad sobre la importancia de mantener estas medidas presentes siempre y se reforzarán las campañas de difusión y concientización.

“Creo que ya es conciencia de cada uno, tener esa sensibilidad de estarnos cuidando y cuidar a nuestros seres queridos, de no estar transmitiendo la enfermedad a nuestros adultos mayores, a nuestras personas vulnerables; es necesario que tengamos esa sensibilidad o ese carácter propio de estarnos cuidando y estar cuidando a nuestra familia. En cuanto a la obligatoriedad y las sanciones no me gustaría hablar de una sanción como tal, sino que la cuestión moral de uno es la que debería estarnos rigiendo”, señaló el director de salud.

Sin embargo, comentó que de considerarse una sanción esta debería ser contra personas diagnosticadas con esta enfermedad y que no utilizan las medidas necesarias para evitar contagiar a personas sanas.

De igual manera enfatizó en que una cultura no se cambia de la noche a la mañana, por lo que se continuará trabajando diariamente en la concientización.

Quizá te interesaría leer:

G.R