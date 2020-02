En 2019 se dispararon homicidios en ‘San Pancho’

Enrique Pérez

San José Iturbide.- El regidor, Bernardino Montes Buenrostro, informó que sigue la opacidad en la contratación de las empresas Centro Virtual de Valuación SA de CV, y Alquimia Digital MX Sapi de CV, las cuales operaron mediante un contrato carente de firma para darle legalidad por parte del secretario del Ayuntamiento.

Enfatizó que hasta el momento el presidente municipal, Genaro Martín Zúñiga Soto, no ha proporcionado copia de los contratos y convenios que haya signado a partir del 10 de octubre del 2018 a la fecha, pese a que se le solicitó en pasada sesión extraordinaria sostenida el 23 de enero.

“Al día de hoy, no hemos recibido respuesta (copia de contratos), quiero imaginar que el tema se tocará nuevamente en la siguiente sesión ordinaria, estaremos al pendiente si existe alguna presentación por parte de alcalde antes de esa fecha, de lo contrario insistiremos en el tema”, resaltó.

Al ser cuestionado referente a la investigación de las empresas que iba a llevar a cabo la Contraloría municipal, después del acuerdo tomado en sesión de Ayuntamiento no se ha informado nada, pese a que se han sostenido reuniones con la misma comisión.

Resaltó que hasta el momento existe incertidumbre por la contratación de las empresas, puesto que no se ha presentado un contrato como tal; dijo que es de su conocimiento la existencia de un borrador, pero no del contrato no.

“Se tendrá que dar seguimiento, porque a final de cuentas es parte de nuestra responsabilidad como Cabildo, puesto que se le dio la confianza (alcalde) de signar los convenios y contratos, y creo que tenemos el derecho como la ciudadanía de saber qué es lo que pasó”, subrayó.

Por si no lo recuerdas: