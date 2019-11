En $2 mil la multa por dar ‘mordida’

Buscan inhibir el cohecho a agentes de tránsito; la sanción será aplicada a partir del próximo año, informaron autoridades y la sanción pasará de 425.39 hasta 2 mil 76.95 pesos y entrará en vigor el 1 de enero del 2020

Nayeli García

Irapuato.- ¡Cuidado! Ahora ofrecer ‘mordida’ a los elementos de Tránsito municipal o alguna otra autoridad podría salir más caro que el trámite y la multa misma, pues a partir del 2020, quien ofrezca un soborno pagará 2 mil 76.95 pesos de sanción.

La multa por soborno se incrementará en un 400%, al pasar de 425.39 que cuesta este año, a más de dos mil pesos para el siguiente Ejercicio Fiscal.

“La finalidad de las multas es evitar que se repita esa conducta (…) y estamos buscando con esto que así como no queremos que haya corrupción por parte de los elementos, que también la ciudadanía mejor cumpla con su responsabilidad y no nos ofrezca ningún tipo de dádiva y es lo que estamos buscando”, señaló el director de Movilidad y Tránsito municipal, Daniel León Morales.

Comentó que en ocasiones cuando él ha salido uniformado a las calles en dos o tres horas recibe hasta ocho intentos de soborno, o también le ha tocado que se pide la licencia y entregan el folder con el dinero en el interior; “Nos dicen ‘cómo nos podemos arreglar’ o ‘te doy para el refresco’, supongo que no nos van a dar un popote y están buscando otra situación”, compartió el funcionario.

El director señaló que así como el Municipio ha dado de baja a seis tránsitos por corruptos y cuatro más están en investigación por esta situación, también se busca que la ciudadanía tampoco sea corrupta.

“Eso no nos alarma, lo importante es que no lo hagamos, es en enserio todos los ciudadanos sabemos qué queremos para Irapuato, pero no hay que buscar ser la excepción, ese es el problema que vemos todos los días, sabemos que es lo correcto, pero siempre buscamos ser la excepción, y así no funciona esto”, consideró.

Daniel León, precisó que si se quiere Irapuato limpio, ordenado unido y fuerte se tiene que cumplir y hacer cumplir las leyes.

Comentarios

Comentarios