Redacción



Ciudad de México.- A través de un comunicado en sus redes sociales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que las empresas podrán comprar y comercializar la vacuna contra el Covid-19.



El mandatario nacional señaló que su gobierno no tiene ningún impedimento para que empresas privadas compren en el extranjero la vacuna y las comercialicen en el país.



“Claro que si hay empresas que quieren comprar la vacuna en el extranjero nosotros no tenemos ningún impedimento, es decir para que se venda la vacuna, que se compre afuera”, señaló el presidente.



López Obrador dijo que lo que su gobierno está haciendo es comprar toda la vacuna que se necesita para garantizar que a nadie le falte y sea aplicada de manera gratuita, pero que cada persona la obtendrá en su momento.



“No porque tengo dinero yo voy a vacunarme primero, o soy político, soy influyente y voy a vacunarme primero, no eso no, así no es la cosa, es para todos”



Nuevamente dejo claro quiénes serán las personas y estados con prioridad para recibir el antídoto, pero aseguró que a ricos y pobres se les aplicará.



“Estén donde estén , vivan en Las Lomas de Chapultepec o en San Pedro Garza García, en Nuevo León o en la Lacandona o en la Tarahumara, mujeres, hombres, ancianos respetables, a todos es universal, es gratuita, nada más es cosa de esperar el turno que le corresponda a cada quien”.



El presidente también informó que actualmente su gobierno cuenta con 32 mil millones de pesos para la compra de las vacunas.





MD



Te puede interesar

Llegarán a México casi 200 millones de vacunas contra el Covid-19 en 2021