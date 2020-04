Empresas que despidieran a más de la mitad de su personal no obtendrán apoyos

Jazmín Castro

León.- La Junta Local de Conciliación y Arbitraje, no cuentan con servicio en sus instalaciones para los trabajadores que busquen interponer una denuncia o que acudan por asesoría en relación a despidos injustificados, cambios en su sueldo o vacaciones adelantadas sin mutuo acuerdo por el COVID-19.

No obstante, las instalaciones están funcionando solo para realizar convenios fuera de juicio, y para ello tienen un horario de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Las oficinas no están abiertas para todos los ciudadanos, pero esto, no lo han informado las autoridades ya que cuando los trabajadores llegan a sus instalaciones ubicadas en el bulevar Venustiano Carranza, el guardia les indica los cambios que se realizaron.

“No cuentan con un letrero, ni del horario, sus servicios o teléfono donde podemos asesorarnos, yo vengo a preguntar porque en mi caso me hicieron firmar un contrato por un mes que corresponde a marzo en mi trabajo y luego me dijeron que ya no tenía empleo”, comentó Marlene, una joven de 19 años que trabajaba en una tienda en Centro Max.

En las instalaciones al cuestionar sobre los servicios a uno de los trabajadores de la junta, indicó que solo trámites que corresponden a convenios fuera de juicio, y que para cualquier otra cosa se tienen que comunicar al teléfono 1 94 01 05.

Así, los trabajadores que acudieron por asesoría se dijeron desprotegidos por no conocer la ley y no tener nadie que se las interprete.

En el mismo caso se encuentra Noemí N. quien trabajaba en un centro comercial, donde le indicaron que le pagarían el próximo lunes, pero checarían si era la mitad o un sueldo completo, y bajó esa incertidumbre se encuentran decenas de trabajadores.

LC