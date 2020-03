Empresas planean registrar ‘Coronavirus’ como marca registrada

Redacción

Ciudad de México.- El reconocido cantante de música country ganador del Grammy Kenny Rogers murió el viernes por la noche a los 81 años.

“Murió pacíficamente en su casa de causas naturales”, dijo un comunicado de la página web del cantante que se dio luego de que su familia confirmara su fallecimiento, en el que reconocieron que no sufrió.

Por otra parte, se dio a conocer que sus familiares estaban planeando un pequeño servicio privado en el que solo acudieran el mínimo de personas, esto ante la crisis sanitaria que se vive por el COVID-19 en el mundo.

El cantante había estado en una gira mundial de despedida en 2016, pero en abril de 2018 canceló los últimos shows citando “una serie de desafíos de salud”.

Rogers, tres veces ganador del Grammy y miembro del Salón de la Fama de la Música Country, fue conocido por canciones como The Gambler y su dueto de 1983 con Dolly Parton Islands in the Stream.

Aquí te dejamos uno de sus éxitos para que puedas disfrutarlo: