Empresas nacionales e internacionales siguen confiando en asentarse en el estado: Sinhue

Redacción

Guanajuato.- Pese a que a más de un año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue sin existir una política clara de desarrollo económico, empresas nacionales e internacionales siguen confiando en asentarse en el estado, así lo señaló el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

Así lo refirió durante la inauguración de la segunda etapa del Parque Industrial VYNMSA Guanajuato, localizado en la capital del estado, que en total tuvo una inversión de 85 millones de dólares y con el que se espera generar entre 4 mil y 7 mil empleos directos una vez que queden concluidas todas las etapas.

Dijo: “Necesitamos alianza, vemos con preocupación la política federal en materia económica, creo que al inicio los inversionistas se frenaron un poco como es normal en cada cambio de sexenio, esperando que se defina el gobierno federal cual va a ser la política económica, a mí me decía un empresario ‘a estas alturas ya nos tenemos que aventar a invertir porque ya vimos que no hay política económica, no le entendemos todavía, no podemos esperar 6 años una política económica que no vemos con claridad’, entonces hoy veo el arrojo de los empresarios que dicen vamos a confiar, vamos a invertir”.

El mandatario estatal destacó que la política económica y de desarrollo del estado busca dotar a los empresarios de estabilidad jurídica y laboral, autosuficiencia energética, conectividad, estado de derecho y combate a la corrupción, a fin de que sigan confiando en la entidad.

Por lo que señaló: “lo que queremos con los inversionistas es mantener una relación ganar- ganar, que sigan pues confiando en el estado, que se la jueguen para seguir generando empleo y desarrollo para las familias”.

Durante el evento, el director de Administración y Finanzas de VYNMSA, Juan Carlos González Quezada, señaló que la segunda etapa del parque industrial arranca con la instalación de una empresa de origen alemán del sector automotriz que invertirá 20 millones de dólares y generará aproximadamente 120 empleos directos.

G.R