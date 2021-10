Roberto Lira

Celaya.- En la II Sesión Extraordinaria de la Comisión para el Mejoramiento de la Calidad del Aire del Estado de Guanajuato (Coaire), presidida por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se firmaron los convenios para la Instrumentación del Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire en la Entidad ‘Proaire’, así como con empresas de Celaya e Irapuato para mejorar sus procesos y evitar la propagación de malos olores en el poniente de la ciudad.

La Coaire es el órgano de coordinación permanente, conformado por los tres órdenes de gobierno y sociedad civil, que tiene por objeto proponer, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas y programas en materia de calidad del aire en el estado de Guanajuato.

Foto: Roberto Lira

A su vez, el Proaire es uno de los instrumentos más importantes de política ambiental en materia de calidad del aire con los que cuenta Guanajuato.

Durante esta sesión se firmaron varios convenios, entre ellos:

Reducción de emisiones ‘Compromiso Aire Limpio para Guanajuato’, que tiene como objeto instrumentar acciones para la prevención, control y reducción de emisiones a la atmósfera en establecimientos industriales de jurisdicción estatal. En este, firmaron: Manuel Juárez Castañeda, gerente jurídico corporativo de Bachoco, Pastor Bañuelos Mejía, director de operaciones de Coprice y Joseph R. Bleis, director de operación de Sensient de México, empresas que en Celaya se han detectado como generadoras de malos olores y afectan la zona poniente de la ciudad. Como testigo de honor, firmó el gobernador de Guanajuato. Establecer bases ‘Convenio Marco de Coordinación Proaire’, establece las bases para instrumentar el programa de gestión y mejorar la calidad del aire en el estado de Guanajuato. Este documento también lo firmó el gobernador Diego Sinhue; la secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, María Isabel Ortiz Mantilla y Adolfo Cimadevilla Cervera, director general de Calidad del Aire Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Cumplir con los derechos Compromiso ‘Aire Limpio para Guanajuato’, encaminado a cumplir y hacer cumplir el Artículo 4° de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, mediante el que se reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, así como un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. “Es compromiso de los municipios la búsqueda de un aire limpio, formulando e implementando acciones enfocadas en prevenir, controlar y revertir la emisión de contaminantes y malos olores, a través la regulación de establecimientos comerciales, el transporte, las obras de construcción, la gestión de residuos sólidos, descargas de agua y disposición adecuada de sustancias que no deben ir al drenaje, para construir a la calidad de vida de los guanajuatenses”. Este convenio lo firmaron las presidentas y los presidentes municipales Alejandra Gutiérrez Campos, de León; Lorena del Carmen Alfaro García, de Irapuato; César Prieto Gallardo, de Salamanca; Roberto García Urbano, de Purísima del Rincón; Francisco Javier Mendoza Márquez, de Celaya; y la regidora, Montserrat Serna Torres, de San Francisco del Rincón.

Invertirán en autos eléctricos

En otro orden de ideas, el mandatario estatal anunció propondrá que en la próxima adquisición de automóviles se invierta en vehículos eléctricos o híbridos para abonar al cuidado del medio ambiente.

Dijo que la inversión sería para automóviles de áreas administrativas únicamente y los vehículos de emergencia seguirán siendo de combustión de gasolina.

“Ahorita ya hubo licitaciones, las próximas tendrán que ser coches eléctricos, no de seguridad porque no podemos estar a expensas en este tema de un coche que no esté cargado, ahí si no están preparados los coches eléctricos, pero en el tema de inspectores y muchos otros temas sí, entonces vamos a ir evolucionando, es una apuesta que queremos hacer”.

De la misma manera, enfatizó que los municipios son autónomos para decidir sobre quien tomará los cargos en materia de seguridad, por lo que no es una regla el que se deba contratar perfiles exclusivamente de origen de la Policía Federal que imponga el estado, incluso hay municipios que tienen mandos que llegan del ejercito o con otras formaciones.

