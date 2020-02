Empresas guanajuatenses se suman para conquistar el mercado internacional

Nayeli García

Irapuato.- El regidor Gerardo Padilla Fuerte reprochó al alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez haberlo dejado fuera de la Comisión de Hacienda, pese a ser el único con perfil de contador y ser relegado a una sola comisión, por lo que pidió al resto de sus compañeros de Ayuntamiento participar y proponer y trabajar por el interés común y no en perjuicio de los ciudadanos.

En la reasignación de comisiones, solo la presidencia de la comisión de Medio Ambiente y del Comité de Administración cambió de titular, al hacer el cambio entre los regidores de Morena, Juan Francisco Herrera Murillo y Eduardo Ramírez, y aunque el regidor del PRI Gerardo Padilla ha pedido ser incluido en la Comisión de Hacienda, este solo participa en la comisión de Desarrollo Gubernamental.

Único contador

“Soy el único contador público dentro de los 15 miembros del Ayuntamiento, los temas de hacienda son mi principal interés y nunca tuve la oportunidad de ser escuchado antes de la sesión, sin embargo no me voy a pelear por esto, entiendo la razón por lo que no se me incluye, no la comparto pero la entiendo”, señaló Padilla.

Aunque en repetidas ocasiones el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez y el regidor Padilla se han enfrentado en los medios de comunicación, porque el priista comparte las propuestas y análisis de las diversas comisiones, el presidente municipal negó que el tema fuera una situación partidista.

Ortiz dijo, no obstante, que no quería cargar el trabajo y que todos participaban al menos en tres comisiones, sin embargo Gerardo solo tiene un cargo de los 64 disponibles en comisión.

Finalmente el regidor Gerardo Padilla hizo un llamado a los regidores para trabajar por el interés común y no en prejuicio de la ciudadanía pues recordó que algún día todos serán otra vez ciudadanos sin cargo público y las decisiones que se tomen serán en también en su contra.

“Los invito a dar lo mejor de nosotros sin mayor interés que el interés público, sin mayor línea más que la de nuestra conciencia, los puestos duran poco, los remordimientos duran toda la vida”, dijo.