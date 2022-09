Los tres delitos más frecuentes que sufrieron las empresas en Guanajuato fueron actos de corrupción, extorsión y robo

Fernando Velázquez

Guanajuato.- En Guanajuato, el costo promedio que la inseguridad tiene en las empresas es de 90 mil 088 pesos por cada una de ellas. Esto lo deja como la tercera cantidad más alta del país.

Así lo establece la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2022, presentada este jueves por el INEGI. Dicha encuesta indica que 2 mil 650 de cada 10 mil negocios sufrieron al menos un delito el año pasado.

Esta cifra representa una disminución del 27.2 por ciento en relación con la edición anterior del estudio presentada en el 2020. Aunque igual se mantiene por encima de la media nacional que fue de 2 mil 463 empresas víctimas de la delincuencia por cada 10 mil unidades.

Foto: Correo

Sin embargo, el director general de Estadísticas de Seguridad del INEGI, Óscar Jaimes Bello, puntualizó que la reducida movilidad que aún había en el 2021 fue un factor importante en la reducción de la incidencia que hubo en 21 de las 32 entidades.

Corrupción y extorsión, lo más comunes

Los tres delitos más frecuentes que sufrieron las empresas en Guanajuato fueron actos de corrupción, extorsión y robo hormiga.

En el caso particular de las extorsiones en el estado, el estudio arroja que el 88.9% fueron realizadas vía telefónica. En el 85% no hubo afectación económica, ya sea porque la víctima no entregó el dinero solicitado o no especificó haberle entregado algo.

Otro dato que revela la encuesta es que el costo promedio del delito por unidad económica en Guanajuato fue de 90 mil 088 pesos. Esto es casi el doble del promedio en el país que fue de 56 mil 936 pesos, y 36 por ciento mayor a lo que se reportó hace 2 años.

Foto: Correo

Lo anterior se debe, en parte, a la alta incidencia de extorsiones y fraudes en el estado. Así lo explicó Óscar Jaimes.

“Sobre Guanajuato, por el tipo de delitos que ocurren, en este caso la extorsión y el fraude, tienen más incidencia lo cual implica un mayor costo para las unidades económicas y también las medidas para protegerse de la delincuencia son mayores en esta entidad”, dijo.

Las dos principales afectaciones reportadas por comerciantes y empresas en Guanajuato que fueron víctimas de algún delito, son el cancelar planes de crecimiento para el establecimiento y reducir los horarios de producción o comercialización de sus bienes o servicios.

Foto: Correo

En tanto, las medidas más comunes que emplearon para inhibir la delincuencia fueron cambiar o colocar cerraduras o candados, instalar alarmas y/o cámaras de vigilancia, así como colocar rejas o bardas.

