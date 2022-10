La directora de AMESP dijo que las empresas de seguridad privada que no están constituidas son un riesgo para las personas que las contratan

Guanajuato.-La directora de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), Verónica Torres Landa Castelazo, advirtió que la contratación de una empresa no legalmente constituida incrementa el riesgo de que alguno de sus elementos delinca en el fraccionamiento o colonia que debería cuidar.

En entrevista, refirió que siempre que se soliciten los servicios de seguridad privada es necesario verificar que sea legal. Esto garantiza que tenga el permiso correspondiente, así como la opinión favorable del SAT y el registro ante el IMSS e Infonavit.

Guardias tienen malas prestaciones

La empresaria explicó que la irregularidad se presta a que sus guardias no tengan con la carta de no antecedentes penales, prestaciones y que estén mal pagados. Esto, puede derivar en que opten por delinquir.

“Las empresas que no están legalmente constituidas a sus trabajadores no los inscriben ni en el IMSS. Les pagan 3 pesos y luego se ponen a delinquir. Pero, si un trabajador de seguridad gana bien, no tiene por qué irse del lado de la oscuridad”, dijo.

Verónica Torres Landa puso como ejemplo lo que sucedió en el estadio del Querétaro, donde 26 personas resultaron heridas tras la sangrienta campal que hubo en el partido. Y es que en esa ocasión una empresa que no tenía papeles para operar estaba a cargo de la seguridad.

Urge Ley General de Seguridad Pública

Refirió que a nivel nacional son cerca de 1 mil 400 empresas las que cuentan con un permiso federal. Aunque aclaró que dicho trámite no es obligatorio y hay muchas más que trabajan solo con el permiso que sacan en la entidad donde prestan el servicio.

Por lo anterior, urgió a que se publique la Ley General de Seguridad Privada, pues permitirá tener un registro confiable a nivel nacional de quienes ofrecen este servicio.

“Por eso también es importante la Ley General de Seguridad Privada. Porque al haber un registro único, la empresa sea, local, estatal o nacional, tiene que sacar un permiso y entonces habrá una base real de las empresas de seguridad legales”, dijo.

