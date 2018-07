Empresas de seguridad privada envían a capacitación anual al 30% de su personal

Reclutador del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado comentó que la alta incidencia delictiva en Guanajuato ha motivado al Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado a mejorar las capacitaciones

Daniel Vilches

León.- Anualmente el 30% del personal de las empresas de seguridad privada son mandados a realizar los Exámenes de Control de Confianza y sólo existe un bajo porcentaje de elementos reprobados.

Es mínimo el porcentaje y generalmente las principales causas por las que se reprueban en materia de seguridad privada es porque acreditan estudios con documentos apócrifos, presentan certificados de secundaria o de primaria que son falsas” Vicente Martínez, reclutador del Infospe

La mayoría de los efectivos de estas fuerzas que reprueban, explica el reclutador del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado (Infospe), Vicente Martínez, se debe a que presentaron documentos apócrifos de sus niveles de estudios.

“Las 130 empresas registradas a nivel estado han enviado el 30% de su personal a realizar las Evaluaciones de Control de Confianza anual, hay que considerar que en este tipo de empresas la rotación es un factor importante por el cual no se pueden alcanzar mayores resultados dado que el personal de seguridad privada cambia de oficio o de empresa”.

El instructor también comentó, pese a que hay casos extraordinarios, que los elementos de seguridad privada no están exentos de ser víctimas de la delincuencia y que hasta ahora se tiene el reporte de tres efectivos que fueron atacados físicamente en las zonas donde se construyen parques industriales en León.

También comentó que la alta incidencia delictiva en Guanajuato ha motivado al Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado a mejorar las capacitaciones.

“De hecho la capacitación va encaminada a que el elemento pueda prevenir una conducta considerada como delito y en caso de que ocurra, que cumpla con los requisitos que establece el nuevo Sistema de Justicia Penal, para que el responsable obviamente llegue a la justicia, porque en muchos de los caso no es tanto que el delincuente salga porque no se haga responsable, sino porque no se siguieron los procedimientos legales”, concluyó.

