Aunque las empresas de Celaya sí registraron mayor ausentismo, no se produjeron cierres o paros temporales

Roberto Lira

Celaya.- La última ola de contagios de la Covid 19 entre trabajadores del sector industrial trajo complicaciones a las industrias locales por mayor ausentismo. Pese a ello, no ha habido necesidad de hacer cierres o paros temporales, comentó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Yudico Herrasti.

El representante de las empresas de Celaya dijo aunque se ha buscado prevenir a toda costa los contagios entre los trabajadores, estos continuaron. No obstante, aclaró que estos han sido fuera del trabajo y no ha habido contagios masivos que obliguen al paro de actividades.

“Algo que hemos estado observando es que no es realmente tanto en las empresas por las medidas de seguridad que se tienen. Al final en la casa, en el transporte, a veces se relajan las medidas personales y es donde se han tenido los problemas”, resaltó.

Precisó: “ha habido un gran ausentismo. Hemos tenido que ser solidarios con nuestro personal y continuamos con ello”.

“Realmente paros como tales no, más bien como ha sido contagios escalados. No se contagian todos de un jalón porque no está siendo en la industria el contagio principal, esto ayuda a que no se paren los trabajos”.

De la misma manera, Yudico Herrasti comentó que cubrir las ausencias de los trabajadores que se han contagiado ha generado pérdidas en el sector. Sin embargo, consideró que ha sido parte de sobre llevar esta pandemia y de solidarizarse son el personal.

Asimismo, vislumbró que se está en la parte final de la pandemia ante la baja de contagio y la disminución en la gravedad de los casos que se registran. Por ello, dijo que espera que en breve se pueda reactivar al 100% la industria y demás sectores.

Inauguran sus oficinas

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) inauguró sus oficinas en el Centro de Innovación Tecnológica del Instituto Nacional de México en Celaya. Su objetivo principal es impulsar e incentivar la innovación y el emprendedurismo en Celaya.

En el evento estuvieron presentes el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el alcalde Javier Mendoza Márquez. Con esta ceremonia, además, se puso en marcha el espacio en el que los 21 empresas de Celaya podrán atender de manera directa a sus socios.

“Cada organismo se va a ver beneficiado con este edificio, con esta unión. Lo que buscamos es generar esa sinergia que debe de tener cada uno de los organismos. (…) Para potencializar a cada gremio y atender a sus socios de forma personal y más amplia”, comentó Juan Yudico Herrasti, presidente del CCE de Celaya.

Asimismo, este espacio buscará incentivar el emprendimiento de los estudiantes del Tecnológico de Celaya. Esto se hará de manera paralela con la estrategia estatal del ‘Valle de la Mentefactura’ para evolucionar a un estado “generador de conocimiento”.

